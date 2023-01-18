FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. PTT 2023 personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvuru şartları nedir?

PTT 2023 personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvuru şartları nedir?

18.01.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT 2023 personel alımlarına her dönem olduğu gibi yoğun ilgi gösteriliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde çalışmak isteyenler yeni alımların ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Bu kapsamda PTT 2023 personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvuru şartları nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

PTT 2023 personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvuru şartları nedir?

PTT personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yılda bir ya da iki yılda bir personel alımı için ilan açan PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. PTT bünyesinde görev almak isteyenler PTT 2023 personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvuru şartları nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm merak edilenler...

PTT 2023 PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

PTT 2023 yılı personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

PTT personel3

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

PTT'de işe alınacak personel şartları yayınlanan ilan ile belli oluyor. Bu yüzden güncel personel alım şartları belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde açıklanmıştı;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? SSK, Bağkur, SGK 4A ve e- Devlet 4B, 4C emekli maaşı hesaplamaNE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? SSK, Bağkur, SGK 4A ve e- Devlet 4B, 4C emekli maaşı hesaplama
1.4 milyon kişi etkilendi: 200 bin liradan olabilirsiniz...1.4 milyon kişi etkilendi: 200 bin liradan olabilirsiniz...
Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildiSon dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Anahtar Kelimeler:
ptt personel alım ilanı ptt personel alımı başvuru şartları

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Maaş farkı ödemeleri...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Maaş farkı ödemeleri...

EYT'liler dikkat! Bakan Bilgin açıkladı 'Mart ayında neticelenir'

EYT'liler dikkat! Bakan Bilgin açıkladı 'Mart ayında neticelenir'

Gram altın fiyatlarını artık o belirliyor: Yılın ikinci yarısına dikkat!

Gram altın fiyatlarını artık o belirliyor: Yılın ikinci yarısına dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.