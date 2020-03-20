FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. PTT AŞ'den Kovid-19 önlemleri! Günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükseltti

PTT AŞ'den Kovid-19 önlemleri! Günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükseltti

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Cumartesi günleri sadece hızlı tebligat, telgraf, posta kargosu/kargo, içeriğinde pasaport bulunan nitelikli gönderilerin dağıtımı yapılacak. Günlük para çekme limiti 3 bin liraya yükseltilirken, müşteriler paralarını, yaygın PTT ATM'lerinden ve kamu ortak ATM'lerinden kolaylıkla çekebilecek.

PTT AŞ'den Kovid-19 önlemleri! Günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükseltti

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar cumartesi günleri sadece hızlı tebligat, telgraf, posta kargosu/kargo, içeriğinde pasaport bulunan nitelikli gönderilerin dağıtım hizmetinin verileceğini bildirdi.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan önlemler çerçevesinde öncelikle vatandaşın sağlığını dikkate alan şirket, dağıtım araçlarını, iş yerlerini, servis araçlarını ve müşterilerin temas edebileceği alanları özenle dezenfekte ettirdi.

Şirket, günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükseltirken, müşteriler paralarını, yaygın PTT ATM'lerinden ve kamu ortak ATM'lerinden kolaylıkla çekebilecek.

Cumartesi günleri sadece nitelikli gönderiler dağıtılacak

Çalışanların sağlığının korunması ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi açısından, ikinci bir duyuruya kadar, cumartesi günleri hızlı tebligat, telgraf, posta kargosu/kargo, kapsamında pasaport bulunan nitelikli gönderilerin dağıtım hizmeti verilecek.

Tebligat, APS kurye (pasaport hariç), kayıtlı posta gönderileri ile kayıtsız posta gönderileri ise dağıtılmayacak. Kargomat cihazı bulunan illerde ihbarlı gönderilerden alıcı telefon numarası bulunanların bu cihazlara konulmasına özen gösterilecek.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Bakanı duyurdu! Fiyat arttırmayacaklarBakanı duyurdu! Fiyat arttırmayacaklar
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PTT AŞ, atm,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Bakan açıkladı! 81 ilde yasaklandı

Bakan açıkladı! 81 ilde yasaklandı

2 bin yeni personel alınacak

2 bin yeni personel alınacak

Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nden çoğu işveren faydalanacak

Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nden çoğu işveren faydalanacak

50 TL'ler değişiyor! 23 Mart'ta tedavülde olacak

50 TL'ler değişiyor! 23 Mart'ta tedavülde olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çaykur işçi alımı kurası canlı yayında!

Çaykur işçi alımı kurası canlı yayında!

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dijital tüketim trendlerine koronavirüs etkisi! İşte Cimri.com’a göre en trend ürünler

Dijital tüketim trendlerine koronavirüs etkisi! İşte Cimri.com’a göre en trend ürünler

Sanayi Bakanı duyurdu! 9 kolonya üreticisinden fiyat anlaşması

Bakanı duyurdu! Fiyat arttırmayacaklar

Market zincirinden koronavirüs önlemi! 60 yaş üstü müşterilere özel saat aralığı

Market zincirinden koronavirüs önlemi! 60 yaş üstü müşterilere özel saat aralığı

Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden sistem geliştirildi

Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden sistem geliştirildi

Bakanlıktan makarna, soğan, patates açıklaması

Bakanlıktan makarna, soğan, patates açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında değişiklik

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.