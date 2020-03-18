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PTT'den emeklilere promosyon ödemesi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Mart ayı itibarıyla maaşını üç yıl boyunca PTT'den alma taahhüdü veren emekli hak sahipleri 750 TL'ye varan promosyon ücreti kazanacak.

PTT'den emeklilere promosyon ödemesi açıklaması

PTT'ye gelen emekliler promosyon ücretini 3 gün içerisinde alabilecek ve isteyen kişilere evinde ödeme yapılabilecek. PTT Tekirdağ Başmüdürü Eren Aslan, Türkiye'nin 81 ilinde geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 180 yıldır faaliyetlerini geliştirerek müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT'nin düzenlediği birçok kampanyayla emeklilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

PTT Tekirdağ Başmüdürü Eren Aslan, emeklilerin hayat standartlarının artırılmasına katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, PTT AŞ ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokolle emekli maaşını üç yıl boyunca PTT AŞ'den alma taahhüdü veren emeklilerin, maaş oranına göre 750 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabileceğini dile getirerek, "Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon emeklimiz bu promosyondan faydalanacak. Hayatlarının büyük bir bölümünde bu ülkeye hizmet etmiş emeklilerimize sunulan hizmetlerimiz başta olmak üzere ülkemize sosyal sorumluluk bilinci ve kamu yararı anlayışıyla hizmet vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Evde ödeme hizmeti

Evde maaş ödemesiyle emeklilere ayrıcalıklı bir hizmet sunduklarını da dile getiren Aslan, "Emeklilerimiz, promosyon ödemelerini ister evde ödeme hizmeti ile isterlerse Türkiye genelinde en yaygın iş yeri ağına sahip olan PTT'mizin 5 binin üzerindeki iş yerlerinden veya 4 bine yakın PTT ATM'si ile 14 bin kamu bankası ATM'sinden alabilecek" diye konuştu.

Promosyon 3 İş Günü İçerisinde Ödenecek

PTT'ye promosyon başvurusu yapan emekli hak sahiplerine ücretleri, başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde peşin olarak yapılacağını da ifade eden Aslan, "2020-2023 yıllarını kapsayan yeni dönem promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı bin 500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL, aylığı bin 500 ve 2 bin 500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL, aylığı 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak" diyerek açıklamasını noktaladı.

KAYNAK:İHA

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