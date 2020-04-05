FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. PTT'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama

PTT'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2020 17:45 | Son Güncelleme

PTT AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde İŞKUR ödemelerinde yeni bir uygulamaya giderek, hak sahibi vatandaşların dolduracakları form ile ödeme bedellerinin, sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceklerini bildirildi.

PTT'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerin işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı ifade edildi.

Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı vurgulandı.

Form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecek. 2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Kovid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Malatya'da sağlıkçılardan 'penguen dansı' Malatya'da sağlıkçılardan 'penguen dansı'
Kırmızı ete zam yapılacak mı? Açıklama geldiKırmızı ete zam yapılacak mı? Açıklama geldi
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PTT, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

CHP'nin acı kaybı! Koronavirüsten hayatını kaybetti

CHP'nin acı kaybı! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Rüya projede sona doğru! Avrupa'nın en uzunu, dünyada ikinci olacak

Rüya projede sona doğru! Avrupa'nın en uzunu, dünyada ikinci olacak

Toyota CEO'su kalan araç sayılarını açıkladı

Toyota CEO'su kalan araç sayılarını açıkladı

Bakan Selçuk açıkladı: Geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk açıkladı: Geri ödeme listesine aldık

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...

Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı ete zam yapılacak mı? Açıklama geldi

Kırmızı ete zam yapılacak mı? Açıklama geldi

4,5G abone sayısı 76 milyonu geçti

4,5G abone sayısı 76 milyonu geçti

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Bakan Selçuk açıkladı: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk açıkladı: Geri ödeme listesine aldık

Rüya projede sona doğru! Yeni Zigana Tüneli'nde inşaat çalışmalarının yüzde 67’si tamamlandı

Rüya projede sona doğru! Avrupa'nın en uzunu, dünyada ikinci olacak

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli: Koronavirüs tedavi giderleri karşılanacak

'Koronavirüs tedavi giderleri karşılanacak'

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.