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PTT'den maske açıklaması: Ücretsiz gönderilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2020 19:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla marketler ve çarşılara ayrıca bazı şehirlerde ulaşım araçlarına maske takılmadan girilmeyeceği açıklanmıştı. Bu konuda maske eksiği bulunan vatandaşlar için PTT açıklama yaptı. Artık vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek. İBB Başkanı İmamoğlu da karara vurgu yaparak İstanbullulara maske çağrısında bulundu.

PTT'den maske açıklaması: Ücretsiz gönderilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan coronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri kamuoyuna sundu. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı, 30 büyükşehire giriş ve çıkış yasağı getirilirken son olarak maske takma zorunluluğuna değindi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yasak başladı, maskesi olmayan yolculara maske dağıtımı yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla marketler ve çarşılara ayrıca bazı şehirlerde ulaşım araçlarına maske takılmadan girilmeyeceği açıklanmıştı. Bu konuda maske eksiği bulunan vatandaşlar için PTT açıklama yaptı.

PTT'DEN AÇIKLAMA

PTT tarafından yapılan açıklamada, "T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Dağıtımın şartları da belli oldu. Buna göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar hariç vatandaşlara haftada 5 maske verilecek. Maskeler PTT tarafından evlere ulaştırılacak.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN MASKE ÇAĞRISI

İstanbul Buyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından karar sonrası İstanbullulara çağrı yaptı. İmamoğlu açıklamasında, "Sağlığımız için, zorunlu olarak bulunduğumuz toplu taşıma araçlarında ve ortamlarda lütfen maske kullanalım. T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla online olarak ücretsiz maske temini sağlanmakta. Lütfen talep ediniz." ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı, ibb, PTT, Ekrem İmamoğlu,

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ekrem başkan halka hizmet nasıl olur sen ve Mansur başkan bunu gösterdiniz hakkımız helal olsun onlar da trollerine para yedirsin halen
Pttye gelin bedava virüsü alın gidin diyorlar. Dağıtın kardeşim ekmek fırınlarına bırakın herkes ekmek alıyor sonuçta vatandaş ekmeğini ve maskesini alıp dönsün evine. Beni asla pttye sokamazsın şu şartlarda.
siteye girilmiyor malesef.
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