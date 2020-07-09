PTT emekli kredisi ne kadar? PTT emekli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Emekliye kredi PTT tarafından yapılan açıklamalar sonrasında kredi almak isteyen vatandaşları çok daha meraklandırdı. 60 ay vadeli ve 1.250 TL’den 80.000 TL’ye kadar geniş bir aralıkta sunulan PTT emekliye kredi fırsatı ile ilgili detaylar da geldi. Şimdi vatandaşlar; PTT emekli kredi başvurusu ile alakalı detayları araştırıyor. İşte PTT tarafından sunulan emeklilere özel kredi fırsatının tüm detayları…
PTT tarafından duyurulan ve emeklilerin kredi ihtiyaçlarına yönelik müjdeli bir haber olarak geçen kredi açıklamasına göre; emekliler PTTBank'tan uygun emekli kredisi alabilecek. Emekliye uygun kredi fırsatı olarak sunulan kredinin başvuru detayları ve emekliye kredi faiz oranları belli oldu. Pandemi sürecinde 10 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet veren PTTBank, emekli maaş müşterilerine özel olarak bir kredi fırsatı sunuyor. Emekli maaşına kredi olarak da nitelendirilebilecek bu yeni bireysel kredi imkanı ile vatandaşlar, PTTBank’tan kredi talebinde bulunabilecek.
PTT emekliye kredi hesaplama detayları henüz gelmemiş olsa da vatandaşlar 1.250 TL’den 80.000 TL’ye kadar ve 60 ay vade ile kredi alabilecekler. En uygun emekli kredisi seçenekleri arasında gösterilen kredide uygun faiz oranları sunulacak. Emekliye kredi faizi konusunda kolaylık yapılması beklenen uygulamada, farklı vade seçenekleri bulunacak.
PTT emekli kredi başvurusu çok yakında PTT ATM, PTT internet bankacılığı ve PTT mobil üzerinden alınacak. PTT iş yerlerine kimlik belgeleri ile başvuran PTT emekli maaşı müşterileri, kredi başvuru formunu doldurarak işlemleri başlatabilecek. Kredi başvurusunun onaylanmasının ardından kredi ödemesi aynı günde yapılacak. Pandemi döneminde PTT emekli maaşı müşterilerinin kredi talepleri için PTT SMS kredi hizmetini de başlattı.
Vatandaşlar SMS üzerinden nakit ihtiyaçlarını karşılayacak kredi talebinde bulunabiliyor. PTT yazdıktan sonra bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numarasını yazan ve bu mesajı 3050’ye gönderen vatandaşlar, başvuru sürecinin sonuçlanmasını bekliyor. Onay geldikten sonra ise belirlenen kredi tutarı PTTBank hesabına aktarılıyor. Bu uygulama çok yakında PTT internet bankacılığı, PTT ATM ve PTT mobil üzerinden de yapılabilecek. Böylece PTT emekli kredisi imkanlarını basit başvuru yöntemleriyle vatandaşlara sunacak.
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