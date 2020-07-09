PTT emekli kredisi ne kadar? PTT emekli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Emekliye kredi PTT tarafından yapılan açıklamalar sonrasında kredi almak isteyen vatandaşları çok daha meraklandırdı. 60 ay vadeli ve 1.250 TL’den 80.000 TL’ye kadar geniş bir aralıkta sunulan PTT emekliye kredi fırsatı ile ilgili detaylar da geldi. Şimdi vatandaşlar; PTT emekli kredi başvurusu ile alakalı detayları araştırıyor. İşte PTT tarafından sunulan emeklilere özel kredi fırsatının tüm detayları…

PTT emekliye kredi veriyor mu?

PTT tarafından duyurulan ve emeklilerin kredi ihtiyaçlarına yönelik müjdeli bir haber olarak geçen kredi açıklamasına göre; emekliler PTTBank'tan uygun emekli kredisi alabilecek. Emekliye uygun kredi fırsatı olarak sunulan kredinin başvuru detayları ve emekliye kredi faiz oranları belli oldu. Pandemi sürecinde 10 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet veren PTTBank, emekli maaş müşterilerine özel olarak bir kredi fırsatı sunuyor. Emekli maaşına kredi olarak da nitelendirilebilecek bu yeni bireysel kredi imkanı ile vatandaşlar, PTTBank’tan kredi talebinde bulunabilecek.

PTT emekli kredisi hesaplama 2020

PTT emekliye kredi hesaplama detayları henüz gelmemiş olsa da vatandaşlar 1.250 TL’den 80.000 TL’ye kadar ve 60 ay vade ile kredi alabilecekler. En uygun emekli kredisi seçenekleri arasında gösterilen kredide uygun faiz oranları sunulacak. Emekliye kredi faizi konusunda kolaylık yapılması beklenen uygulamada, farklı vade seçenekleri bulunacak.