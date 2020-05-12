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PTT, personeline 2 bin lira destek ödemesi yapacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 15:55 | Son Güncelleme

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), corona virüs hastalığı süresince gişelerde ve dağıtım alanlarında ülkemiz için fedakârca çalışan personeline net 2 bin TL nakit destek ödemesi yapacak.

PTT, personeline 2 bin lira destek ödemesi yapacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadelenin ilk gününden beri gece gündüz demeden fedakarca çalışan PTT personeli için önemli bir karar hayata geçiriliyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, konuyla ilgili değerlendirmesinde, 180 yıldır tüm zorlu koşullarda milletinin yanında olan PTT'nin, ülke ekonomisinde lokomotif konumda bulunduğunu belirterek, çalışanları için aldıkları kararın önemine dikkati çekti.

Bu gibi zamanlarda verilen hizmetin karşılığının parayla ölçülemeyeceğini ifade eden Gülten, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek iradeleri ve talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun himaye ve destekleriyle fedakarca çalışan PTT personelimize net 2 bin lira katkı ödemesi yapacağız. Personelimize yapacağımız bu katkı, başarıları ve özverilerinin ödüllendirilmesi olarak değerlendirilmelidir. Çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."

'PERSONELİMİZ HİZMET AŞKIYLA ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDI'

Gişelerde ve dağıtım alanlarının her kademesinde görev alan PTT personelinin Türk milletine hizmeti aksatmamak için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Gülten, ülkenin zorlu süreci atlatması için PTT olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Gülten, PTT personelinin tüm görev alanlarında, Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirlere uyarak fedakarca hizmet verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizler de hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak için tedbirlerimizi alıyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu süreçte hayatımızı kolaylaştıran, ailelerinden ayrı kalıp ülkesine hizmet için mesai mefhumu gözetmeden gayret gösteren değerli personelimizin bu fedakarlığı için minnettarım. Personelimiz, gerek iş yerlerimizde gişelerde gerek sosyal yardım ve maaş ödemeleri gibi dağıtım alanlarında vatandaşlarımızın evine kadar giderek, ailelerinden çok görev alanlarında zaman geçirip, üstün hizmet aşkıyla ülkemizi gururlandırdılar. Ülkemiz, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini verdi. Dünyaya örnek olan bu başarılı birlikteliğe katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle yeniden başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız olmak üzere tüm personelimize ve vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum."

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 67 yorum
emniyet ve jandarma personel gece gündüz bu hastalık süresince insanlarla bir bir muhattap oldu bence onlara da bu haklardan verilmesi gerekiyor sayın soylu ..
PTT kit kurumlardan özel bütçeli bu ödemeyi kendisi veriyor jandarma polis ne alaka vereceği personel sayısı 10 bin civarı sen kalkmış ne diyorsun Allah aşkına mantıklı konuş
Gurur Güven ve Asaiş ile Kamu Düzeninin Korunmasını Sağlamak diye bir kanun olduğu için böyle bir ücret talep edilemez... Zaten Yüce Türk Askeri ve Polisi böyle bir görevi ücreti mukabilinde yapsaydı böyle samimi bir ilişki kurulmazdı...
doymadınız gitti
DİĞER ÇALIŞANLAR ? SİZE IBAN ATTIK ..!!
oda size iban attı
helâl olsun aynı desteği belediyelerde de görmek isteriz
hangi belediye 1 saatlik sanatçıya 250 350 bin tl ayıran ama kendi çalışınanına başta yıllık izinlerini kullandırıp sonra bütçe yok deyip devlete başvuran ibb belediyesi mi
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