PTT'den "Milli Egemenliğin 100. Yılı" pulu

PTT AŞ tarafından, "Milli Egemenliğin 100. Yılı” konulu anma pulu ve ilk gün zarfı satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu anma pulu 2,4 lira, ilk gün zarfı 4 lira ve seri numaralı blok pul 5,5 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.

Filatelik ürünlerin satışının yanı sıra söz konusu güne ilişkin tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Öte yandan, bugün İstanbul'da açılan "Milli Mücadelenin 100. Yılı (Misak-ı Milli)" konulu pul sergisi de 6 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

