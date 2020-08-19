PTT'den emeklilere müjdeli haber! İşte detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile PTT arasındaki anlaşmayla dağıtılan sosyal yardım ödemelerinin ardından PTT'den bir hamle daha geldi. PTT, emekli vatandaşlara özel olarak uygun ödeme planları ve faizler içeren bir kredi açtı. Karantina döneminde etkin olarak kullanılan "PTT SMS Kredi" hizmeti ile ilk başvuruları alınan krediye başvurabilmek için yakında PTT ATM, mobil şube ya da internet şubesini de kullanabileceksiniz. Merak edilen kredi detaylarını sizin için araştırdık.

EMEKLİ KREDİSİ KAPSAMINDA NE KADAR KREDİ ÇEKİLEBİLİR?

Covid-19 salgınının zirveye çıktığı dönemlerde 10 milyondan fazla vatandaşa destek veren PTTBank, bu kez emekliler için uygun bir ödeme planı ve faiz seçenekleri oluşturdu. Kişisel durumlara göre alınabilecek kredi miktarı değişse de PTTBank emekli kredisi en az 1250 TL, en fazla 80 bin TL olacak şekilde belirlendi. Belirtilen asgari ve azami sınırlar içinde de 60 aya kadar vade imkanınız bulunuyor.

EMEKLİ KREDİSİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İlk etapta "PTT SMS Kredi" servisi ile başvuru alınan PTTBank emekli kredisi için talepler çok yakında PTT Mobil, PTT İnternet Bankacılığı ve PTT ATM'lerinden de iletilmeye başlanacak.