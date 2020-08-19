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PTT'den emeklilere müjdeli haber! İşte detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2020 11:59 | Son Güncelleme

PTT, 60 ay vade seçeneği ile emekli kredisi verme kararı aldı. 1250 TL'den 80 bin TL'ye kadar açılan kredi imkanı PTT ATM, mobil ya da internet şubesi aracılığı ile sunulacak. Peki, PTT emekli kredisi için nasıl başvuru yapılır? Şartlar neler? PTT emekli kredisi ile ilgili hayli merak edilen detayları sizin için araştırdık.

PTT'den emeklilere müjdeli haber! İşte detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile PTT arasındaki anlaşmayla dağıtılan sosyal yardım ödemelerinin ardından PTT'den bir hamle daha geldi. PTT, emekli vatandaşlara özel olarak uygun ödeme planları ve faizler içeren bir kredi açtı. Karantina döneminde etkin olarak kullanılan "PTT SMS Kredi" hizmeti ile ilk başvuruları alınan krediye başvurabilmek için yakında PTT ATM, mobil şube ya da internet şubesini de kullanabileceksiniz. Merak edilen kredi detaylarını sizin için araştırdık.

EMEKLİ KREDİSİ KAPSAMINDA NE KADAR KREDİ ÇEKİLEBİLİR?

Covid-19 salgınının zirveye çıktığı dönemlerde 10 milyondan fazla vatandaşa destek veren PTTBank, bu kez emekliler için uygun bir ödeme planı ve faiz seçenekleri oluşturdu. Kişisel durumlara göre alınabilecek kredi miktarı değişse de PTTBank emekli kredisi en az 1250 TL, en fazla 80 bin TL olacak şekilde belirlendi. Belirtilen asgari ve azami sınırlar içinde de 60 aya kadar vade imkanınız bulunuyor.

EMEKLİ KREDİSİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İlk etapta "PTT SMS Kredi" servisi ile başvuru alınan PTTBank emekli kredisi için talepler çok yakında PTT Mobil, PTT İnternet Bankacılığı ve PTT ATM'lerinden de iletilmeye başlanacak.

"PTT SMS Kredi" hizmetini kullanmak için nakit ihtiyacı olan emekli PTT müşterilerinin "PTT" yazıp boşluk bırakması ve ardından T.C. kimlik numaralarını da mesaja ilave ederek 3050'ye SMS göndermesi gerekiyor. PTTBank bireysel kredi talebinizi ilettikten sonra başvurunuzun değerlendirilmesi için bir inceleme başlatılıyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından uygun görülen bireysel kredi ödemesi, PTTBank'taki hesabınıza aktarılıyor.

"PTT SMS Kredi" hizmetini kullanmak istemeyen emekli müşteriler, herhangi bir PTT iş yerine kimlik kartları ile beraber PTTBank bireysel emekli kredisi başvuru taleplerini iletebilir. Şube yetkilisi tarafınıza bir başvuru formu verir. Başvuru formunu doldurduktan sonra yine bir değerlendirme sürecine gireceksiniz. Bireysel emekli kredisi başvurunuz onaylandığında kredi ödemesi aynı gün içinde PTTBank hesabınıza aktarılacak.

Aslında "PTT SMS Kredi" hizmeti acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından Covid-19'un tavan yaptığı normalleşme dönemi öncesinde oldukça yoğun kullanıldı. Yani her vatandaşın ve PTTBank müşterisinin kullanabildiği bir sistem gibi görünüyor. "PTT" yazıp boşluk bıraktıktan ve T.C. kimlik numaranızı da mesaja ekleyerek 3050'ye mesaj gönderdikten sonra siz de kredi başvurusu yapmış oluyorsunuz. Ancak başvurduğunuz kredi, bireysel emeklilik kredisinden oldukça farklı şartlara sahip oluyor.

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