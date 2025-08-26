Puma satılıyor! Dev futbol kulüplerinin sponsoruydu, 1 yılda yüzde 50 değer kaybetti

Alman spor markası Puma SE, son 1 yılda yüzde 50 değer kaybetti. Dev şirketin böyle bir kayıp yaşamasının ardından Milyarder Pinault Ailesi dev spor markası için çözüm aramaya başladı. Kaynaklara göe milyarder aile danışmanlar ile çalışıyor.

GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Buna göre aile, Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. gibi potansiyel alıcılarla iletişime geçerek ilgiyi ölçüyor. Görüşmelerin gizli olmasından dolayı ise isimlerinin açıklanmıyor. Ayrıca, ABD'deki diğer spor giyim firmalarının yanı sıra Orta Doğu'daki egemen varlık fonlarını da araştırdıklarını belirttiler.

PUMA SATILACAK MI?

Pinault ailesi, Kering SA'nın da kontrol sahibi hissedarı olan Artémis aracılığıyla Frankfurt borsasında işlem gören Puma'da yüzde 29 hisseye sahip. Kaynaklar, ailenin herhangi bir anlaşmada büyük bir prim talep etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.



YÜZDE 50 DEĞER KAYBETTİ

Puma hisseleri, spor ve egzersiz ekipmanlarına olan talebin zayıflığı ve ABD gümrük vergilerinin etkisiyle ilgili endişeler nedeniyle son 12 ayda yüzde 50 değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri şu anda yaklaşık 2,6 milyar Euro (3 milyar dolar).



KULÜPLERE SPONSORLUK YAPIYORDU

1948 yılında kurulan Puma, geçen yıl 281,6 milyon Euro net gelir ve 8,8 milyar Euro satış rakamına ulaştı ve dünya çapında yaklaşık 22 bin kişilik bir iş gücüne sahip. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Portekiz Milli Takımı ve Danimarka Erkek Hentbol Takımı gibi takımların sponsorluğunu üstleniyor.