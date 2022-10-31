Putin'den flaş doğal gaz sözleri! 'Avrupa ile çalışmak çok zor' deyip Türkiye'yi işaret etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin, Avrupa'ya gaz tedariki için gaz merkezi olarak seçilmesine gelince. Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor" ifadelerini kullanarak, “Türkiye'de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Türkiye’de doğal gaz merkezi" önerisiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’den Avrupa’ya doğal gaz dağıtım merkezi için talimatları Putin ile birlikte verdik. Bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın sözlerinin ardından çalışmalar hızlandı. Türkiye'nin uluslararası doğal gaz dağıtım merkezi olmasına ilişkin çalışmalarda yol haritasının yıl sonuna doğru netleşmesi bekleniyor.