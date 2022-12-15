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Putin'den son dakika doğal gaz merkezi açıklaması: Fiyatlar Türkiye'deki merkezde belirlenecek

15.12.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok önemli 'doğal gaz merkezi' açıklaması geldi. Putin yaptığı açıklamada "Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" diye konuştu.

Putin'den son dakika doğal gaz merkezi açıklaması: Fiyatlar Türkiye'deki merkezde belirlenecek

Son dakika haberi... Rusya Türkiye'de gaz merkezi kurmaya hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FİYAT TÜRKİYE'DE BELİRLENECEK"

Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı, "Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli bir potansiyele sahip.Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı tüketiciler için doğalgaz fiyatı büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" dedi.

Putin daha önce Avrupa'daki doğalgaz krizine değinerek çözüm için Türkiye'yi işaret etti.

Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasını yaptı.

Rus lider "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi.

"İLAVE HATLAR İNŞA EDİLMESİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Rus Enerji Haftası etkinliğinde konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ise Türk Akım doğalgaz hattında ilave hatların inşa edilmesinin değerlendirildiğini söyledi.

Rus Enerji Haftası etkinliğinde bugün konuşan Novak, "Bu değerlendirilecek seçeneklerden biri. Bu fikrin üzerinde çalışılacak" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Türk Akım boru hattına ilave hatlar inşa edilmesini düşünüyoruz" dedi.

GAZPROM'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Vladimir Putin'in konuşmasının ardından Gazprom'dan yapılan açıklamda Kuzey Akım boru hatlarındaki onarım çalışmalarının bir yıl sürebileceği belirtildi. Gazprom ayrıca Türkiye - AB sınırında bir doğalgaz ticaret merkezi kurabileceklerini aktardı.


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