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Putin’den Türkiye açıklaması: Doğal gaz merkezi projesinde yeni gelişme… ‘İlk aşama’ diyerek duyurdu

12.10.2023 08:24 | Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi için ilk aşamanın elektronik gaz ticaret platformunun oluşturulması olduğunu, sonrasında gaz tedarikine yönelik altyapıyı genişletmeyi planladıklarını söyledi.

Putin’den Türkiye açıklaması: Doğal gaz merkezi projesinde yeni gelişme… ‘İlk aşama’ diyerek duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye’de kurulacak doğal gaz merkezine ilişkin önemli ifadeler kullanan Putin, “Öncelikle Avrupa kıtasına gaz ticareti için elektronik bir platform oluşturmaktan bahsediyoruz. Bu konuyla hem Türk dostlarımız hem de biz, ama aynı zamanda Avrupa kıtasındaki kaynaklarımızı satın almak isteyen herkes ilgileniyor” dedi.

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DİĞER ÜLKELERİ DE HAREKETE GEÇİRECEK

Rusya Devlet Başkanı, "Doğal gaz boru hatları verimli çalışıyor, tamamen dolu. Prensip olarak bu fırsatları genişletecek fikirlerimiz var. Ancak tekrar ediyorum. İlk aşama bir elektronik ticaret platformunun oluşturulmasıdır. Bunun oluşturulmasında büyük bir sorun görmüyoruz. Türkiye ilgileniyor, biz de ilgileniyoruz” şeklinde konuştu.

Putin, projeyle Azerbaycan'ın da ilgilendiğini kaydetti.

Putin ayrıca, Türkiye'deki gaz merkezi hayata geçirildiğinde diğer üreticilerin de projeye katılacağını umduğunu ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz

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