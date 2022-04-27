Putin'in 'hazine' değerindeki masasının fiyatı dudak uçuklattı! Saddam ve Kaddafi detayı ise...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya liderlerini ağırlamak için kullandığı devasa büyüklükteki masa, Ukrayna'daki savaşla ilgili görüşmeler için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ağırlamasıyla yeniden gündeme geldi.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u ve Almanya Başbakanı Scholz’u ağırlayan Putin aynı masada bu sefer BM Genel Sekreteri Guterres’i ağırladı. Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için kullanıldığını iddia edilen masanın 25 yıl önce yapıldığı ve Kovid-19 ile alakası olmadığı ortaya çıkmıştı.

MASANIN FİYATI 106 BİN DOLAR

Uzun zaman sonra yeniden ortaya çıkan masanın fiyatını İngiliz Daily Mail duyurdu. Putin'in dünya liderlerini ağırlamak için kullandığı uzunluğu 6, genişliği 2,5 metre olan altın varaklı masanın meşe ağacından üretildiği ve benzerinin olmadığı ifade edildi. Masanın değerinin bugünün değeriyle 106 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 570 bin TL) olduğu belirtildi.

Masanın tasarımcısı Kremlin'in tek müşterisi olmadığını ifade ederken, Arap ülkelerinde şeyhler ve kraliyet aileleri ile Malezya'daki üst düzey kişiler için de çalıştığını söyledi. Tasarımcı bir zamanlar Kaddafi ve Saddam'ın ailelerinden de talep geldiğini dile getirerek, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermekten kaçındı.



