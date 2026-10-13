QR kodlu sigara satışı! Tiryakiler için cep telefonu uygulaması olacak

Kimlikle sigara satışında detaylar belli olmaya başladı. "Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi" için harekete geçen Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı yasa teklifi taslağında sona doğru yaklaştı.

SİGARA SATIŞINDA YENİ SİSTEM: ZORUNLU OLACAK!

Sabah'ta yer alan habere göre; elektronik doğrulama modelinin, sigara tedarikinin en yoğun olduğu market ve büfe gibi tüm fiziksel satış alanlarında zorunlu kılınması planlanıyor.

ELEKTRONİK YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarındaki mevcut kimlik kontrolü süreçleri tamamen dijitalleşecek.

QR KODU İLE SİGARA SATIŞI

Sigara satın alacak kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan özel QR kodu kendi cep telefonuyla okutacak.

TC KİMLİK EŞLEŞMESİ

Sistem, arka planda güvenli bir yazılımla alıcının yalnızca TC Kimlik Numarası üzerinden sorgulama yapacak.

Yapılan bu eşleşmeyle, kişinin yasal sınır olan 18 yaşını doldurup doldurmadığı anlık olarak belirlenecek.

KİŞİSEL VERİLER NASIL KORUNACAK?

Dijital sorgulama esnasında satıcıya alıcının adı, soyadı veya doğum tarihi gibi hiçbir özel bilgi iletilmeyecek.

Satıcı, kendi ekranında sadece yaş sınırının uygun olup olmadığına dair dijital bir onay görecek.

Alıcının kimlik bilgileri tamamen gizli tutularak yaş kontrolü hatasız ve güvenli bir şekilde tamamlanacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE BÜYÜK KOLAYLIK

Yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların ilaçlara erişimini kolaylaştıracak yeni bir model için çalışmalar devam ediyor.

Yeni sistemle, hastaneye gitmekte veya eczaneye ulaşmakta güçlük çeken 65 yaş üstü vatandaşlar, süresi dolan sağlık raporlarını ve ilaç reçetelerini tedavilerinde aksama olmadan alabilecek. Bu kişilerin sağlık raporlarının yenilenmesi kolaylaştırılacak, ihtiyaç duydukları ilaçları ise evlerine ulaştırılacak.