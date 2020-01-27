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Radisson Hotel Group Türkiye'de üç otel daha açacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Şirket, iki oteli İstanbul'un turistik ve tarihi semtlerinde, üçüncüsünü ise İzmir'in Aliağa ilçesinde hizmete sunacak

İSTANBUL (AA) - Radisson Hotel Group, 2020 yılı içerisinde Türkiye'de 3 otel daha açmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Radisson Hotel Group, bu yıl ikisi İstanbul'un turistik ve tarihi semtlerinde, biri de İzmir'in Aliağa ilçesinde olmak üzere Türkiye'de 3 otel daha hizmete sunacak.

İstanbul'un en turistik semtlerinden Beyazıt ve Sultanahmet'te Pantur Turizm ve Ticaret AŞ yatırımı ile açılacak oteller Radisson Hotel President Beyazıt ve Radisson Hotel Sultanahmet olarak operasyona başlayacak.

Türkiye'nin en büyük ikinci şehri olan İzmir'in Aliağa ilçesinde açılacak olan Radisson Hotel İzmir Aliağa ise Elif İntro Otelcilik tarafından destekleniyor.

Radisson Hotel Sultanahmet, 4 farklı restorana ev sahipliği yapacak. Radisson Hotel President Beyazıt ise spa, balo salonu ve farklı restoranlar ile servis verecek.

Radisson Hotel Sultanahmet ve Radisson Hotel President Beyazıt, Kapalıçarşı, Ayasofya, Topkapı Sarayı gibi turistik noktalara yakınlıkları ile önemli konuma sahip olacak.

Petrol ve gaz endüstri bölgesi olan İzmir’in Aliağa ilçesinde açılacak olan Radisson Hotel Aliağa ise yeme içme alanları, toplantı odaları, spa ve fitness alanları sunuyor olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Hotel Group Başkan Yardımcısı ve Geliştirme Üst Yöneticisi Elie Younes, "Radisson Hotel Group'un Türkiye pazarına olan güçlü taahhüdü, Türkiye'de 30'un üzerinde otel ile büyümeye devam ediyor. Radisson Hotel Group, üst segment kategorisinde, İstanbul’un en geniş otel zinciri olarak öne çıkıyor. Bu anlamda, markalarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Radisson Hotel Group,

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