FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Raflar boş kaldı, yine aynı sorun baş gösterdi: Eczanelerde ilaç yok!

Her sene belirli dönemlerde yaşanan ilaç sıkıntısı yeniden baş gösterdi. Grip aşısından, kalp ve şeker ilaçlarına kadar bir çok temel ilaç eczanelerde bulunamazken, hem hastalar hem de eczacılar isyan ediyor.

Raflar boş kaldı, yine aynı sorun baş gösterdi: Eczanelerde ilaç yok!
Devrim Karadağ

Raflar boşaldı, eczanelerde ilaç sıkıntısı yeniden başladı. Hastalar bir yandan rahatsızlıklarıyla mücadele ederken kritik pek çok ilacı ise bulamıyor.

İLAÇ DEPOLARINDA TEDARİK SORUNU

Eczaneler her yıl aynı kabusu yaşıyor, tüketici ilaca ulaşamıyor. Öyle ki ilaç depolarında büyük bir tedarik sorunu var. Grip aşısından, kalp ve şeker ilaçlarına kadar bir çok temel ilaç eczanelerde bulunamıyor.

Raflar boş kaldı, yine aynı sorun baş gösterdi: Eczanelerde ilaç yok! 1

ECZACI VE HASTA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Reçete yazılıyor ancak yazılan reçeteler elde kalıyor. Hastalar çaresizce eczane eczane dolaşarak ilaca ulaşmaya çalışıyor. Bulunamayan ilaçlar, eczacı ve hastayı da karşı karşıya getiriyor. Eczacılar ise sorunun kendisinden kaynaklanmadığını vurguluyor.

Raflar boş kaldı, yine aynı sorun baş gösterdi: Eczanelerde ilaç yok! 2

"DEPOLARA YALVARIYORUZ"

Show Haber'e konuşan TESİ Başkanı Nurten Saydam, "İnanın depolara yalvarıyoruz ilaç alabilmek için. Niye bizleri bu kadar güç durumda bırakıyorlar? İlaç fiyatlarının ayarlanması lazım. Hastayı iyice bunaltmadan ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini istiyoruz." dedi.

Raflar boş kaldı, yine aynı sorun baş gösterdi: Eczanelerde ilaç yok! 3

GEÇEN YIL YÜZDE 23,5 ZAM YAPILMIŞTI

Geçen yıl ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru 17,54 kuruştan 21,67 kuruşa çıkmış; ilaca yüzde 23,5 zam gelmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026'da ikiye katlanacak! CHP'li isim bu 3 aya 'Dikkat' dedi2026'da ikiye katlanacak! CHP'li isim bu 3 aya 'Dikkat' dedi
Altın resmen yere çakıldı, ateşkes sonrası piyasalardan tepkiAltın resmen yere çakıldı, ateşkes sonrası piyasalardan tepki

Anahtar Kelimeler:
ilaç Eczane hasta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.