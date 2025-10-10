Raflar boş kaldı, yine aynı sorun baş gösterdi: Eczanelerde ilaç yok!

Raflar boşaldı, eczanelerde ilaç sıkıntısı yeniden başladı. Hastalar bir yandan rahatsızlıklarıyla mücadele ederken kritik pek çok ilacı ise bulamıyor.

İLAÇ DEPOLARINDA TEDARİK SORUNU

Eczaneler her yıl aynı kabusu yaşıyor, tüketici ilaca ulaşamıyor. Öyle ki ilaç depolarında büyük bir tedarik sorunu var. Grip aşısından, kalp ve şeker ilaçlarına kadar bir çok temel ilaç eczanelerde bulunamıyor.

ECZACI VE HASTA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Reçete yazılıyor ancak yazılan reçeteler elde kalıyor. Hastalar çaresizce eczane eczane dolaşarak ilaca ulaşmaya çalışıyor. Bulunamayan ilaçlar, eczacı ve hastayı da karşı karşıya getiriyor. Eczacılar ise sorunun kendisinden kaynaklanmadığını vurguluyor.

"DEPOLARA YALVARIYORUZ"

Show Haber'e konuşan TESİ Başkanı Nurten Saydam, "İnanın depolara yalvarıyoruz ilaç alabilmek için. Niye bizleri bu kadar güç durumda bırakıyorlar? İlaç fiyatlarının ayarlanması lazım. Hastayı iyice bunaltmadan ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini istiyoruz." dedi.

GEÇEN YIL YÜZDE 23,5 ZAM YAPILMIŞTI

Geçen yıl ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru 17,54 kuruştan 21,67 kuruşa çıkmış; ilaca yüzde 23,5 zam gelmişti.