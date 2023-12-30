'Rakam arttıkça ücret düşüyor' Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Arabuluculuk sisteminde 2024 yeni ücret tarifesi belli oldu 'Anlaşmayı teşvik ediyor'

Devreye girdiği günden beri milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren arabuluculuk sistemiyle ilgili yeni ücret tarifesi de belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda bir saat ücreti 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 580 lira, bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1200 lira, bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1300 lira, bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1400 lira oldu. Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

"ANLAŞMA ORANININ ARTMASINI TEŞVİK EDEN BİR ÜCRET TARİFESİ"

Milliyet'in haberine göre; kira uyuşmazlığında son rakamları açıklayan Arabulucu Avukat Dr. Umut Metin şu ifadeleri kullandı: “2024 yılı arabuluculuk yeni tarifesinin en önemli kısmı şu: Anlaşma ve anlaşmama yaklaşımı gösteriyor, anlaşmayı teşvik ediyor. Yani yeni asgari tarifeyi anlaşma odaklı bir tarife olarak görebiliriz. Bu çok önemli, toplumda anlaşma oranının artmasını teşvik eden bir ücret tarifesi ile karşı karşıyayız.

Bu tarifeden anlamamız gereken şu: Arabuluculukta en az alınabilecek ücreti belirliyor. Arabulucular bunun üzerinde bir ücret alma konusunda tarafların rızası olduğu sürece serbesttir. Burada kıymetli olan konu şudur: Ticari davalarda ve ortaklığın giderilmesi şeklindeki uyuşmazlıklarda, bu uyuşmazlığın değeri her ne olursa olsun arabulucu anlaşma sağladığı taktirde 6 bin TL’den az ücret almıyor. Anlaşmanın arabulucular tarafından daha yoğun yapılması konusunda bir durum yaratıyor.

"ASGARİ TARİFEYE TAM UYUM İHTİYAÇTIR"

Diğer konu bu tarifeye uyulmadan yapılacak bir arabuluculuk süreci hukuken sorunlu bir süreç olur. Tarifeye uymayan arabulucu disiplin cezası alacağı gibi, yapılan arabuluculuk anlaşma belgesi mevzuata aykırı olacağı için güvenilir bir arabuluculuk anlaşma belgesi olarak yorumlanamaz. Bu nedenle asgari tarifeye tam uyum ihtiyaçtır.

"RAKAM ARTTIKÇA ARABULUCULUK ÜCRETİ DÜŞÜYOR"

Arabuluculuk tarifesinin ikinci kısmı denilen bir eki var. Buraya bakıldığında arabuluculukta anlaşma olması halinde anlaşılan miktarın 200 bin TL’ye kadar olan kısmı için yüzde 6’sı, sonra gelen 320 bin TL için yüzde 5’i, sonra gelen 520 bin TL için yüzde 4’ü gibi rakam arttıkça arabuluculuk ücretinin düştüğü bir model uygulanmaktadır. Bu da tarifenin adil bir tarife olduğunu ortaya koymaktadır.

ÜCRET EŞİT OLARAK MI ÖDENİYOR?

Yine arabuluculuk açısından en çok dikkat çekecek konu arabuluculuk ücretinin taraflarca eşit şekilde karşılanabileceği gibi taraflar anlaşırsa taraflardan birinin ücretin tamamını karşılayabileceği ya da farklı oranlarda bu ücreti üstlenebileceği modeller uygulanabilir. Örneğin 10 bin TL arabuluculuk ücreti gündeme gelmiştir. Taraflardan birisi ben bunun 2 bin TL’sini karşılamak istiyorum der, karşı taraf da uygun görürse, yani taraflar anlaşırsa ücretin bu şekilde paylaştırılması mümkündür.Ben tarifedeki düzenlemeyi ekonomik durumu dikkate aldığımda toplum yararına, anlaşma odaklı olduğunu söyleyebilirim. Uyarımız şu: Bu tarifeye uyulması çok önemli, hem arabulucu açısından hem vatandaşların hukuki güvenliği açısından. Belirttiğim resmi tarife altında bir arabuluculuk, sağlıklı bir arabuluculuk olmaz.

BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ?

Arabulucuya başvurular ücretsizdir. Yani başvururken davadan, tahkimden farklı olarak hiçbir ücret ödemezsiniz sadece arabuluculuk bürolarına, arabulucuya uyuşmazlığın bildirilmesi, karşı tarafın iletişim bilgilerinin aktarılması, arabulucuya anlayacak şekilde neden başvurulduğunun bilgilendirilmesi yeterlidir. Arabuluculukta ücretlendirme anlaşma varsa olur. Anlaşmama varsa zaten dava şartı arabuluculukta arabuluculuk ücreti devletten tahsil edilir. Dava sonunda masrafa neden olan, davayı kaybeden taraf en sonunda bu ücreti ödemek zorunda kalır. Arabulucuya başvuru herhangi bir masrafa tabi değildir.

"ANLAŞMA SAYISI 42 BİN, ANLAŞMAMA SAYISI 18 BİN"

Arabuluculukta yüksek başarı elde etmiş durumdayız. 1 Eylül’den itibaren kira arabuluculuklarında anlaşma sayımız 42 bin, anlaşmama sayımız 18 bin. Görüldüğü üzere çok ciddi bir fark var. Bu toplumun kira sorunu nedeniyle arabuluculuk üzerinden anlaştığını ortaya koyuyor. Kira sorunlarının geride kalmasında arabulucular büyük fayda sağlıyor.Geçen 4 ayda açılan dava sayısı sadece 18 bin, daha öncesinde 20-22 bin gibi aylık dava sayısına sahiptik. Bugün 4 ayda geçmişte 1 ayda oluşan kadar davanın olmadığını görüyoruz. Rakamlar arabulucuların başarısını ortaya koyuyor."







