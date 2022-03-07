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Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

07.03.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli 2022'de ödenecek Ramazan Bayramı bayram ikramiyesini sorgulamaya başladı. Mübarek Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala emekliler, bu yıl bayram ikramiyesinin ne kadar yatacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 100 TL olarak yatan bayram ikramiyelerinin bu yıl zamlı verilmesi bekleniyor. Peki 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Geçtiğimiz yıllarda verilmeye başlanan bayram ikramiyeleri yılda 2 kere emekli vatandaşlara ödeniyor. Bayram öncesinde sağlanan ikramiyeler emeklilerin bayram ihtiyacını karşılıyor. Bilindiği üzere bayram ikramiyeleri ödemeleri 2021'de bin 100 TL olarak verilmişti. Peki Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıyor. Böylelikle 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesinin nisan ayının son haftasında ödenmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman gerçekleştirileceği, Kabine Toplanısı'nın ardından belli olacak. Kararın, toplantının ardından duyurulması bekleniyor. Tahminlere bakıldığında, bayram ikramiyesinin bu yıl 1100 TL'den 1500-2000 TL arası bir tutara yükselmesi bekleniyor. Konuyla alakalı yetkililer tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan 2022'ye denk geliyor. İlk oruca, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece de kalkılacak.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Oruç ibadetinin önemini, faziletini mümin için sağladığı faydaları aktaran Ebu Hüreyre r.a.'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasulullah s.a.v. şu şekilde buyurmuştur:

“Âdemoğlunun her ameli katlanır; iyilikler on katından yedi yüz katına kadar katlanır. Allah Tealâ buyurdu ki: Oruç bunun dışındadır. O benim içindir ve onun mükâfatını ben vereceğim. Çünkü yemesini ve arzularını benim rızam için terk etmektedir. Oruçlu için iki sevinç vardır: İftar ettiğinde bir sevinç, Rabbine kavuştuğunda bir sevinç! Oruçlu kişinin ağız kokusu, Allah Tealâ katında miskten daha hoştur. Oruç kalkandır, oruç kalkandır!” (Buhârî, Savm 9, Tevhîd 35; Müslim, Sıyâm 161, 163, 164; İbn Mâce, Sıyâm 1; Tirmizî, Savm 55)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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