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Ramazan Bayramı'na günler kaldı, 99 TL'lik fiyatı gündem oldu! Yüzde 32 zam gelmiş

17.04.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nın simgelerinden olan ikramlık bayram şekerine zam geldi. Kilogram fiyatı 99 TL'ye satılan şekere, Kurban Bayramı’ndan bu yana geçen zamanda yüzde 32 zam geldiği öğrenildi.

Ramazan Bayramı'na günler kaldı, 99 TL'lik fiyatı gündem oldu! Yüzde 32 zam gelmiş

Ramazan Bayramı’nın simgesi olan ikramlık şekerin kilogram fiyatı 99 TL’ye yükseldi. Geçen Kurban Bayramı’nda kilosu 75 lira olan şeker aradan geçen zamanda yüzde 32 arttı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Türkiye’nin bayramlık gündemini değerlendiren, tatil yerine daha çok aile ziyaretleri olacağını dile getiren Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, hane başı yıllık ikramlık şeker tüketiminin yaklaşık 2.5 kilogram olduğunu söyledi.

"TOPLAM BAYRAM ŞEKERİ TÜKETİMİ 24-26 BİN TON”

Depremin etkilediği bölgelerin şeker tüketimindeki payının yüzde 14’e kadar çıktığını da anımsatan Karagöz, ayrıca fiyat artışlarıyla ilgili değerlendirme yaparak bu tür şekerlere bayramdan bayrama zam geldiğini vurguladı. Karagöz “Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı 1.2 milyar TL. Toplam bayram şekeri tüketimi 24-26 bin ton” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı şeker

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