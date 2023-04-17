FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatlarına 'euro' desteği! Gram altındaki rekor sonrası ABD’li bankadan yeni tahmin! Yaklaşık yüzde 8 daha...

Altın fiyatlarına 'euro' desteği! Gram altındaki rekor sonrası ABD’li bankadan yeni tahmin! Yaklaşık yüzde 8 daha...

17.04.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatı, ons altından destek bularak geçtiğimiz hafta tarihi rekor seviyeye yükselmişti. Bu gelişmenin ardından yatırımcılar yeni haftada da piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerini merak araştırıyor. Kapalıçarşı verileri ile en çok gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları merak edilirken, ABD’li dev bankadan altın fiyatları için yeni bir tahmin yapıldı. Citi, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7,9 arttırdı. İşte detaylar...

Altın fiyatlarına 'euro' desteği! Gram altındaki rekor sonrası ABD’li bankadan yeni tahmin! Yaklaşık yüzde 8 daha...

Ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta 2.061 TL’ye yükselerek 2.074 dolarlık rekoruna çok yaklaşmıştı. Bu kapsamda birçok analist yatırımcıların ABD dolarına dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. Piyasalarda rüzgâr euro lehine dönerken, euro/dolar paritesi 1.10 seviyelerini gördü. Paritede euro lehine yaşanan hareketler ise altın fiyatlarına destek verdi.

Barchart’da kıdemli piyasa analisti olan Darin Newsom ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarının yükselişe geçmemesi için ‘deli’ olması gerektiğini ifade ediyor.

iStock-1398015915

GRAM ALTINDAN TARİHİ REKOR

Gram altın fiyatı ise 1.273 TL’nin üzerini test etmiş ve tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Yeni haftanın ilk gününde ons altın 2.017 liradan değerlenirken, altının gram fiyatı ise 1.249 TL seviyelerinde bulunuyor. Aynı anlarda çeyrek altın 2.043 TL, Cumhuriyet altını 8.898 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.277 TL olarak fiyatlanıyor.

iStock-961847288

3 MAYIS KRİTİK GÜN

Altın fiyatları için bir diğer kritik gelişme ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği faiz toplantısı olacak. Altın piyasasının merakla beklediği karar öncesinde Fed’in faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda bankanın geçtiğimiz hafta yayımladığı toplantı tutanaklarında önemli mesajlar yer aldı. Finans sektöründe son dönemde yaşanan çalkantıların ardından bu yılın ilerleyen dönemlerinde resesyon yaşanma riskinin arttığı kabul edilmesine rağmen çoğu yatırımcı, Fed'in, 3 Mayıs'taki politika toplantısında faizleri 25 baz puan daha artıracağını düşünüyor.

altin-1514415

CITI’DEN ALTIN TAHMİNİ

Piyasalardaki tüm bu gelişmelerin ardından ABD’li dev banka Citi, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7,9 artırarak 2.050 dolar seviyesine çıkardı.

Banka altın fiyatında yukarı hareketin devam için 2.075-2.100 dolar aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini ifade etti. Ancak altına olan fiziki talebin devam etmesi durumunda değerli metalin fiyatının 2023’ün ikinci yarısında daha da yukarı gitmesini beklediklerini açıkladılar.

ALTIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekorVatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor
Madeni Türk Lirası’nda ağırlık değişti, otomatların ayarları şaştı!Madeni Türk Lirası’nda ağırlık değişti, otomatların ayarları şaştı!
İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyorİsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

MSB duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı... 4 Mehmetçik yaralı

MSB duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı... 4 Mehmetçik yaralı

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Fahiş fiyat artışı için harekete geçildi: 'Yüzde 10' kararı!

Fahiş fiyat artışı için harekete geçildi: 'Yüzde 10' kararı!

Kadir Gecesi anlamı nedir, ne yapılmalı? Kadir Gecesi'nde oruç tutmanın sevabı var mıdır? İşte bin aydan daha hayırlı gecenin anlam ve önemi

Kadir Gecesi anlamı nedir, ne yapılmalı? Kadir Gecesi'nde oruç tutmanın sevabı var mıdır? İşte bin aydan daha hayırlı gecenin anlam ve önemi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.