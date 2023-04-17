Altın fiyatlarına 'euro' desteği! Gram altındaki rekor sonrası ABD’li bankadan yeni tahmin! Yaklaşık yüzde 8 daha...

Ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta 2.061 TL’ye yükselerek 2.074 dolarlık rekoruna çok yaklaşmıştı. Bu kapsamda birçok analist yatırımcıların ABD dolarına dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. Piyasalarda rüzgâr euro lehine dönerken, euro/dolar paritesi 1.10 seviyelerini gördü. Paritede euro lehine yaşanan hareketler ise altın fiyatlarına destek verdi.

Barchart’da kıdemli piyasa analisti olan Darin Newsom ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarının yükselişe geçmemesi için ‘deli’ olması gerektiğini ifade ediyor.

GRAM ALTINDAN TARİHİ REKOR

Gram altın fiyatı ise 1.273 TL’nin üzerini test etmiş ve tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Yeni haftanın ilk gününde ons altın 2.017 liradan değerlenirken, altının gram fiyatı ise 1.249 TL seviyelerinde bulunuyor. Aynı anlarda çeyrek altın 2.043 TL, Cumhuriyet altını 8.898 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.277 TL olarak fiyatlanıyor.

3 MAYIS KRİTİK GÜN

Altın fiyatları için bir diğer kritik gelişme ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği faiz toplantısı olacak. Altın piyasasının merakla beklediği karar öncesinde Fed’in faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda bankanın geçtiğimiz hafta yayımladığı toplantı tutanaklarında önemli mesajlar yer aldı. Finans sektöründe son dönemde yaşanan çalkantıların ardından bu yılın ilerleyen dönemlerinde resesyon yaşanma riskinin arttığı kabul edilmesine rağmen çoğu yatırımcı, Fed'in, 3 Mayıs'taki politika toplantısında faizleri 25 baz puan daha artıracağını düşünüyor.

CITI’DEN ALTIN TAHMİNİ

Piyasalardaki tüm bu gelişmelerin ardından ABD’li dev banka Citi, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7,9 artırarak 2.050 dolar seviyesine çıkardı.

Banka altın fiyatında yukarı hareketin devam için 2.075-2.100 dolar aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini ifade etti. Ancak altına olan fiziki talebin devam etmesi durumunda değerli metalin fiyatının 2023’ün ikinci yarısında daha da yukarı gitmesini beklediklerini açıkladılar.



