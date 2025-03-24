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Ramazan Bayramı'nda çalışacak olanlar dikkat! Ek mesailer zamlı olarak ödenecek, bu detayı atlarsanız paranız yanabilir...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.03.2025 15:20
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Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Bayramda mesai yapacak olan vatandaşlar ise ek ücretlerinin nasıl hesaplanacağını merak ediyor? Peki, bayramda çalışacak olanlar ek mesai ücretlerini nasıl hesaplayacak? Asgari ücretli biri ek mesai ücreti olarak ne kadar alacak? Bayram mesaisi hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı'nda çalışacak olanlar dikkat! Ek mesailer zamlı olarak ödenecek, bu detayı atlarsanız paranız yanabilir...

Ramazan ayının artık son günleri de bitmeye başlamışken bayrama sadece günler kaldı. Vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamaya başladı ancak bazı sektörlerdeki çalışanlar mesaiyeye kalarak çalışmaya devam edecek. Arefe ve bayram günlerinde çalışanlar ne kadar ek mesai ücreti alacağını merak ediyor.

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NE KADAR ÖDEME ALINACAK?

Dini ve resmi bayramlarda çalışıldığında ek ücret alınıyor. Bu ücretin hesaplanması ise, günlük brüt maaşın iki katı olarak hesaplanıyor. Yani asgari ücret üzerinden örnek hesaplama şu şekilde oluyor:

-Günlük ücretiniz: 736,82 TL
-2.5 günlük çalışmaya karşılık: 736,82 x 2.5 = 1.842,05 TL
-1 günlük çalışmanın hafta tatiline denk gelmesi halinde: 1.105,23 TL
-Toplam ek ödeme: 2.947,28 TL

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SADECE 1 SAAT BİLE ÇALIŞSANIZ...

Tam günlük ek ödeme ile beraber fazla mesai söz konusu ise saatlik fazla çalışma ücreti de eklenir. Ayrıca, bayramda ödenen mesai ücretleri ek mesai kapsamına da giriyor ve kıdem tazminatı hesabına da dahil ediliyor. Bayram gününde sadece 1 saat çalışsanız bile o gün için tam mesai ücreti almaya hak kazanırsınız.

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RESMİ TATİLDE ÇALIŞMAK ZORUNDA MISINIZ?

Resmi tatil ile haftalık izniniz çakışırsa işveren yüzde 50 zamlı olarak ödeme yapar, o gün için 1.5 günlük ek ücret ödemesi olur. Ayrıca, bayramda çalışma gibi bir zorunluluğunuz bulunmuyor. Resmi tatillerde işveren çalışmanızı isterse yazılı onayınızı almak durumunda.

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Bayramda çalışan birine ek ücretleri ödemek yerine izin kullandırılmaya çalışılması ise yasal değil, işverenin çalışan kişiye ek ücretini verme zorunluluğu bulunuyor.

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KISMİ ZAMANLI ÇALIŞANLAR İÇİN DURUM NASIL?

Kısmi zamanlı çalışanların mesai ücreti, haftalık veya aylık çalışma süresine hesaplanıyor. Örneğin haftada 15 saat çalışan bir kişi, tam zamanlıya göre daha düşük bir tutar alacak. Fakat yine de çalıştığı sürenin karşılığı olan günlük ücretin iki katı ödenmek zorunda kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı asgari ücret
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