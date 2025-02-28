Ramazan Bayramı öncesi fırsatçılar iş başında! 17 ton tarihi geçmiş çikolata ele geçirildi

Ramazan ayının başlaması ile birçok vatandaş hazırlığa başladı. Ankara Valiliği ise yoğun alışverişin yapıldığı bu dönemde denetimlerini sıkılaştırdı. Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri iş başındaydı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Buna göre, ekipler Yenimahalle'deki bir depoda, son tüketim tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanarak, tarihi değiştirildikten sonra Ramazan Bayramı öncesinde yeniden satışa sunulacağını tespit etti.

17 TON ÇİKOLATA ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine alınan arama kararı doğrultusunda Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri söz konusu depoya dün operasyon düzenledi.

Operasyonda son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır