Ramazan Bayramı tatili için flaş açıklama! Oteller doldu…

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Müberra Eresin Ramazan Bayramı tatilinde turizmin hızlanacağı belirtti. Eresin açıklamasında ‘Türkiye’ye olan talebi görüyoruz’ diyerek İstanbul, Trabzon, Yalova, Sapanca, Bursa gibi yerlerde şehir otellerinin Ramazan Bayramı tatili için dolu olduğunu belirtti.

TÜROB Başkanı Eresin, Ramazan Bayramı tatili için şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, Trabzon, Yalova, Sapanca, Bursa gibi yerlerde şehir otelleri yabancı turist açısından Ramazan Bayramı döneminde dolu görünüyor. Kıyılarda da hem yabancı hem yerli turist açısından yüksek bir turizm hareketi bekliyoruz.

Salgın sürecinde seyahat edemeyen özellikle ABD, Avrupa gibi gelişmiş ülke vatandaşlarının harcayamadıkları tasarruflarının varlığı tatil ve seyahat iştahını hızla artırıyor. Biz artık salgın sürecini kapattık, çok daha yoğun bir sezona hazırlanıyoruz. Türkiye'ye olan talebi de görüyoruz"



