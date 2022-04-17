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Ramazan Bayramı tatili için flaş açıklama! Oteller doldu…

17.04.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı daha netlik kazanmasa da bayram tatili planı yapanlar otelleri şimdiden doldurmaya başladı. TÜROB Başkanı yaptığı açıklamada İstanbul, Trabzon, Yalova, Sapanca, Bursa gibi yerlerde şehir otellerinin Ramazan Bayramı tatili için dolu olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı tatili için flaş açıklama! Oteller doldu…

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Müberra Eresin Ramazan Bayramı tatilinde turizmin hızlanacağı belirtti. Eresin açıklamasında ‘Türkiye’ye olan talebi görüyoruz’ diyerek İstanbul, Trabzon, Yalova, Sapanca, Bursa gibi yerlerde şehir otellerinin Ramazan Bayramı tatili için dolu olduğunu belirtti.

TÜROB Başkanı Eresin, Ramazan Bayramı tatili için şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, Trabzon, Yalova, Sapanca, Bursa gibi yerlerde şehir otelleri yabancı turist açısından Ramazan Bayramı döneminde dolu görünüyor. Kıyılarda da hem yabancı hem yerli turist açısından yüksek bir turizm hareketi bekliyoruz.

Salgın sürecinde seyahat edemeyen özellikle ABD, Avrupa gibi gelişmiş ülke vatandaşlarının harcayamadıkları tasarruflarının varlığı tatil ve seyahat iştahını hızla artırıyor. Biz artık salgın sürecini kapattık, çok daha yoğun bir sezona hazırlanıyoruz. Türkiye'ye olan talebi de görüyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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