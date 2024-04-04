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Ramazan bayramında yüksek otobüs bileti fiyatına önlem! Bakan Uraloğlu seyahat edecekler için tek tek açıkladı: Para cezası yolda

04.04.2024 11:54
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Ramazan Bayramı’na bir haftadan kısa bir süre kala tatil planlaması yapanlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu alınan önlemleri tek tek açıkladı. 9 günlük bayram tatili için otobüs ile seyahat edecek yolcuların fahiş fiyat ile karşılaşmaması için firmalara bazı yetkiler verildi. Alınan önlemlere rağmen otobüs bileti fiyatlarında fahiş artış yapanlara idari para cezası verileceği açıklandı.

Ramazan bayramında yüksek otobüs bileti fiyatına önlem! Bakan Uraloğlu seyahat edecekler için tek tek açıkladı: Para cezası yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün sürmesi nedeniyle 30 ila 35 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini, bu kapsamda kara, hava ve demir yollarında tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.
Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatillerinde özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin yüzde 60-70 artış gösterdiğine dikkati çekti.

Ülkenin 68 bin 680 kilometrelik yol ağında vatandaşların huzur içinde seyahat etmesini sağlamak için gerekli tedbirleri aldıklarına işaret eden Uraloğlu, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün sürmesi nedeniyle 30 ila 35 milyon vatandaşımızın seyahat etmesini bekliyoruz. Bu kapsamda kara, hava ve demir yollarında tüm önlemleri aldık. Kalabalık olacak yollarda vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmalar gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, bayram coşkusunu acıya çevirmemek için vatandaşların bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını beklediğini belirtti.

OTOMOBİL TRAFİK (14)

"SÜRÜCÜLER ACELECİ DAVRANMAKTAN KAÇINMALI"

Tatile gidiş ve dönüş günlerinde sürücülerin aynı saatlerde yola çıkmasının belirli güzergahlarda yol kapasitesinin üzerinde trafik yoğunluğu oluşturacağına işaret eden Uraloğlu, kazalardan korunmak için sürücüleri, aceleci ve telaşlı davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

Uraloğlu, özellikle trafiğin yoğun olduğu yollarda gerçekleşen bakım ve onarım çalışmalarına bayram süresince ara verileceğine dikkati çekerek, bakım çalışmaları olan ve yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerde trafik işaretlemelerinin yapıldığını aktardı.

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Bir bölümü kapalı, diğer bölümü iki yönlü trafiğe açık bölünmüş yollarda, sürücülerin yanılgıya düşmemesi için trafik işaret levhalarının belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol edildiğini bildiren Uraloğlu, "Özellikle oto yollar başta olmak üzere trafik yoğunluğu fazla olan devlet yollarında bakım, onarım gibi çeşitli nedenlerle eksilen şeritler trafiğe açıldı. Amacımız, yol kusurlu kazaların önüne geçmek. Ayrıca kazaların yoğun yaşandığı noktalarda daha sıkı tedbirler alabilmek için İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yaptık. Vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, vatandaşların yola çıkmadan önce yol durumu hakkında bilgi alması gerektiğini belirterek, Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan güzergah analizi programından ve ücretsiz "Alo 159" hattından bilgi alınabileceğini aktardı.

OTOMOBİL TRAFİK (23)

"TRENLERDE KAPASİTE ARTIŞI YAPTIK"

Uraloğlu, bayram nedeniyle yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına yaptıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:
"Yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18 bin 84 koltuk kapasitesi artışı sağlayacağız. Günlük sefer sayısını Ankara-İstanbul hattında 13+13'ten 14+14'e, Konya-İstanbul hattında 4+4'ten 5+5'e yükseltiyoruz. Ayrıca Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günleri işletilen 1+1 hafta sonu seferi cumartesi günleri de işletilecek. Yüksek hızlı trenlerdeki yeni seferler tatil dönemi sonrasında da devam edecek. Bugüne kadar yüksek ve hızlı trenlerimizle yaklaşık 84 milyon 260 bin yolcu taşıdık."

Tatil döneminde İzmir Mavi ve Doğu ekspresleri gibi önemli bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave edileceğini vurgulayan Uraloğlu, ana hat ve bölgesel trenlerde günlük karşılıklı 28 vagon ilave edilerek tatil döneminde 15 bin 200 koltuk kapasitesi artışı sağlanacağını ve bayram tatili boyunca demiryollarında 33 bin kişilik ek kapasite sağlanmış olacağını bildirdi.

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"HAVALİMANLARINDA TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK"

Uraloğlu, rahat ve güvenli bir hava yolu ulaşımı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından gerekli tüm hazırlıkların yapıldığına da dikkati çekerek, "DHMİ'nin ilgili tüm birimleri bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet verecek. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri aldık. Havalimanlarında personellerimiz vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlamak için tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak." ifadelerini kullandı.

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"İDARİ PARA CEZASI KESİLECEK"

Uraloğlu, otobüs firmalarına, turizm taşımacılığında kullanılan otobüsleri de kullanmalarına yönelik izin verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı tatili döneminde vatandaşlarımızın otobüs bileti bulmada herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamaları ve fahiş fiyat gibi durumlardan mağduriyet yaşamamaları için Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz tarafından yolcu taşımacılığında denetimleri artırdık. Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren, fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası kesilecek. Ayrıca, bayram dönemlerinde kara yoluyla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış yaşanması nedeniyle de otobüs firmaları tarafından ek seferler konulmak suretiyle taleplerin karşılanması için de talepte bulunduk." (AA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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otobüs bileti
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