Ramazan’da restoranlarda iftar fiyatları el yakıyor! 2.500 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor, sosyal medyada tepki var

Ramazan ayının ilk günü itibarıyla restoranlar ve iftar organizasyonları fiyatlarını duyurdu. Sektörde fiyatlar geçmiş yıllara göre belirgin bir artış gösteriyor; mahalle lokantalarından ultra lüks otellere kadar geçen seneki fiyatlar arasında 2.5 / 3 kat fark var.

1000 TL’den başlayan menüler artık çok nadir, orta segment gelir grubuna sahip birisi restoranlarda iftar yapmak için 2–3 bin TL’yi gözden çıkarmak mecburiyetinde…

Premium iftar sofralarında ise 4 bin TL ve üzeri kişi başı fiyatlar yaygın durumda!

PALUDE 3.750 TL

ŞAZELİ 3.200 TL

KAŞIBEYAZ 2.700 TL

HAVUŞ 3.950 TL

RAMAZAN BİNGÖL: 2.900

BEYTİ FLORYA: 5.500 TL

NATOLİA: 3.950 TL

KUZUBEYİ: 2.900 TL

Bu tablo sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kullanıcıların bir kısmı fiyatları “makul değil” şeklinde yorumlarken, bazıları da artışın arkasında yükselen maliyetlerin olduğunu savunuyor.

GEÇEN SENEYE GÖRE BÜYÜK SIÇRAMA

2025 Ramazan’ında birçok restoranda kişi başı ücret 800 – 1.000 TL aralığındaydı. Bu yıl ise özellikle şehir merkezlerindeki popüler mekânlarda standart bir iftar programı için ödenmesi gereken tutar 2.500 TL’nin altına pek düşmüyor. Orta segment işletmelerde dahi 3.000 TL’ye yaklaşan fiyatlar görülüyor.

FIRSATÇILIK MI ENFLASYON MU?

Restoran temsilcileri; artan gıda maliyetleri, kira giderleri, enerji fiyatları ve personel ücretlerindeki yükselişin fiyatlara yansıdığını belirtiyor. Özellikle et, süt ürünleri ve temel mutfak girdilerindeki artışın menü maliyetlerini ciddi biçimde yukarı çektiği ifade ediliyor.

Buna karşılık tüketiciler, Ramazan ayının manevi atmosferinde bu seviyedeki fiyatların toplumsal hassasiyetle örtüşmediğini düşünüyor. “Nefsimizi terbiye ettiğimiz bir ayda bu rakamlar vicdani mi?” sorusu, en çok dile getirilen eleştiriler arasında yer alıyor.

RAMAZAN SOFRALARI VE LÜKS TÜKETİM

İftar organizasyonları artık yalnızca yemek değil, ambiyans, canlı müzik, özel sunum ve konsept deneyimlerle birlikte paketleniyor. Bu durum, bazı mekanlarda fiyatın yalnızca menü içeriğine değil, sunulan “deneyime” göre belirlendiğini gösteriyor. Ancak yine de ortalama bir ailenin dışarıda iftar yapmasının ciddi bir bütçe gerektirdiği açık.

Sonuç olarak, Ramazan sofraları bu yıl da gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Kimine göre ekonomik şartların doğal sonucu, kimine göre ise aşırı fiyat politikası… Tartışma sürerken, dışarıda iftar yapmak artık birçok kişi için daha fazla planlama ve bütçe hesabı gerektiriyor.