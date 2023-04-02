Ramazan'ın vazgeçilmezi... Geçen yıla oranla fiyatının neredeyse iki katına çıktığını söyledi! "40 liradan başlıyor, 170 liraya kadar artıyor"

Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanı sıra Ramazan ayına özgü tüketimi dolayısıyla ayrı bir önemi olan hurmaya vatandaşlar bu yıl da yoğun ilgi gösteriyor.

"HURMA FİYATI GEÇEN YILA ORANLA YAKLAŞIK 2 KAT ARTTI"

Yozgat'ta uzun yıllar aktarlık işiyle uğraşan Murat Ursavaş ise, hurma fiyatının geçen yıla oranla yaklaşık 2 kat arttığını söyledi.

"BU YIL KUDÜS HURMASI ÇOK İLGİ GÖRÜYOR"

Fiyatların artışına rağmen hurmaya olan ilginin bu yıl da yüksek olduğunu söyleyen Ursavaş, "40 liradan başlıyor, 170 liraya kadar fiyatı artıyor. Vatandaşların talebi hurmaya bu yıl da yine fazla. Bu yıl Kudüs hurması çok ilgi görüyor. Onun da kilogramı 170 liradan satılıyor. Geçen yıl hurma fiyatları 25 liradan başlayıp 120 liraya kadar çıkıyordu. Bu yıl ortalama yüzde 90, hurma fiyatları 2’ye katladı” dedi.

(İHA)

