Ramazan kolisi 2023 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Ramazan kolisinde neler var? Bim, A101, Şok, Migros, Carrefour...

Ramazan ayı erzak kolileri fiyatları yüzde 131 arttı. Bazı ürünlerin fiyat artışının depreme bağlı olduğu söylendi. Geçen yıl en küçük Ramazan kolisinin fiyatı 99,90 liradan satılırken, bu yıl 229,90 liradan satışa sunuldu. En büyük Ramazan kolisinin fiyatı 289,90 lira iken, bu yıl yüzde 89,6 artış ile 549,90 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlar, Ramzan kolilerinde neler olduğunu ve fiyatlarını araştırmaya başladılar. İşte detaylar...

RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Ramazan kolilerinde makarna, pirinç, yağ, peynir, zeytin, nohut, fasulye, bezelye, yumurta, kaşar peynir, salam, sucuk, bulgur gibi kuru yemekler verilmektedir.

BİM 2023 RAMAZAN KOLİSİ FİYATI VE İÇERİĞİ

Bim Ramazan kolisi 2023 fiyatı henüz açıklanmadı.

BİM Ramazan kolisi içeriği;

830 gram salça

750 gram tuz

1 litre ayçiçek yağı

1 kilo un

1 kilo kuru fasulye

500 gram çay

500 gram fındık kreması

380 gram reçel

Makarna

Hazır çorba

1 kilo küp şeker

A101 2023 RAMAZAN KOLİSİ FİYATI VE İÇERİĞİ

A101 ramazan kolisi fiyatı sitelerinde 119 TL olarak görünüyor.

A101 Ramazan kolisi içeriği;

Nohut Koçbaşı 1000 G Yöremce (1 Adet)

Ayçiçek Yağı 1 L Vera (1 Adet)

Pirinç Osmancık 2500 G Ovadan (1 Adet)

Mercimek Kırmızı Top Tane 1000 G Yöremce (1 Adet)

Bulgur Pilavlık 1000 G Yöremce (1 Adet)

Çay Filiz 500 G Karadem (1 Adet)

Şeker Küp 1000 G Petek (1 Adet)

Salça Domates 28-30 Brix 830 G Doğuş (1 Adet)

Makarna İnce Uzun 500 G Bendo (2 Adet)

Çorba Mercimek 72 G Ustasından (1 Adet)

Zeytin Yeşil Çizik S-Xs 400 G Zeo (1 Adet)

Helva Sade 500 G Hun (1 Adet)

Kakaolu Fındık Krm 500 G Çokokrem (1 Adet)

Kahve Türk 100 G Keyfe (1 Adet)

Tuz Tuzluklu 500 G Billur (1 Adet)

Puding Kakaolu 150 G Dorbi (1 Adet)

Baharat Pul Biber 250 G Diyar (1 Adet)

Baharat Karabiber 150 G Diyar (1 Adet)

Baharat Nane 150 G Diyar (1 Adet)

ŞOK 2023 RAMAZAN KOLİSİ FİYATI VE İÇERİĞİ

Şok ramazan kolisi 234,90 TL.

Şok Ramazan Kolisi içeriği;

BİZİM VATAN DOMATES SALÇASI 830 GR

DEREN FİLİZ ÇAY 500 GR

EVİN AYÇİÇEK YAĞI 1 LT

PİYALE UN 1000 GR

PİYALE KAKAOLU PUDİNG 150 GR

PİYALE EZOGELİN ÇORBA 80 GR

PİYALE BURGU MAKARNA 500 GR

ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK PİRİNÇ 1000 GR

ANADOLU MUTFAĞI KIRMIZI MERCİMEK 1000 GR

ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK BULGUR 1000 GR

ANADOLU MUTFAĞI TUZ 750 GR

ALTINKÜP KÜP ŞEKER 1KG

LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN (351-410) 400 GR

CARREFOUR 2023 RAMAZAN KOLİSİ FİYATI VE İÇERİĞİ

Carrefour Ramazan Kolisi 229,90 TL.

Carrefour Ramazan Kolisi İçeriği;

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Arbella Burgu Makarna 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Ezogelin Çorbası 74 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

MİGROS 2023 RAMAZAN KOLİSİ FİYATI VE İÇERİĞİ

Migros bereket paketi 269,90 TL.

Migros Ramazan Kolisi içeriği;

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Eriş Un 1 Kg

Tat Domates Salçası 830 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Cem Yağlı Sele Siyah Zeytin 200 G (351-380 Ad/Kg)

Knorr Pul Biber 65 G

Knorr Kuru Nane 25 G

Knorr Kekik 20 G

Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G

Mutlu İrmik 500 G

Kral Cinbaba 140 G

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Hısar Türk Kahvesi 100 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Gazoz 1 L

Fanta Portakal 1 L

