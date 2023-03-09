Ramazan kolisine zam geldi! Fiyatlar yüzde 131 arttı: Deprem de etkiledi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla kumanya ve erzak kolileri de piyasaya çıkmaya başladı. Zincir marketler, farklı büyüklükte ve farklı sayıda ürün içeren kolileri satışa sundu. Gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, Ramazan kolilerine de yansıdı. Bu yıl en küçük Ramazan kolisindeki fiyata artışı, yıllık yüzde 131 oldu. Geçen yıl en küçük ‘klasik’ Ramazan kolisinin fiyatı 99,90 liradan satılırken, bu yıl 229,90 liradan satışa sunuldu.

En büyük ‘lüks’ Ramazan kolisinin fiyatı 289,90 lira iken, bu yıl yüzde 89,6 artış ile 549,90 liradan satışa sunuldu. Diğer yandan bu yıl bazı zincir marketler Ramazan kolisini düzenlerken, içine koydukları ürünleri sayısını da azalttılar. Kolilerde geçen yıl ortalama 33 ürün yer alırken, bu yıl ürün sayısı ortalama 30’a indi. Kolilerdeki ürün sayısının azaltılması, fiyata da yansıyor. -Kolinin içinde bulunan temel gıda ürünleri salça, tuz, ayçiçeği yağı, un, kuru fasulye, çay, reçel, hazır çorba, küp şeker, makarna ve gazlı içecek olarak sıralanıyor.

DEPREM BAZI ÜRÜNLERİN FİYATINI ETKİLEDİ

Ramazan kolisinde önemli yer bulan pirinçte gümrük vergilerinin sıfırlanmasıyla fiyat artışının önüne geçtiğine vurgu yapan sektör temsilcileri, iri tanelerde fiyatın düşmediğini ama orta tanelilerde fiyatın gerilediğini bildirdi. Yurt dışında getirilen pirinçlerin 13 lira ile 19 lira arasında değiştiği ifade edilirken, “Kırımızı mercimek ağırlıklı deprem bölgesinde bulunuyor ve kısa süreli bir lojistikte gecikme oldu. Ardından fiyatta da küçük bir yükselme oldu. Yine nohut ve fasulyede de biraz fiyat artışı söz konusu. Bugün fasulyenin natürel fiyatı 27,5 lira bandında bulunuyor. Deprem yardımlardan dolayı bakliyatta çok sirkülasyon oldu” denildi. (Ekonomim)



