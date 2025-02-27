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Ramazan öncesi fırınlar da Bakanlığın radarında! Gramajlar, fiyat tarifeleri, tezgah ve kasa fiyatları...

27.02.2025 15:06
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde fırın, market ve restoranlara yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.

Ramazan öncesi fırınlar da Bakanlığın radarında! Gramajlar, fiyat tarifeleri, tezgah ve kasa fiyatları...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ülke genelindeki restoran, market ve toptancı gibi ramazanda yoğun hizmet sunulan gıda ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan iş yerlerinde denetim gerçekleştiriyor.

AA-20250227-37183581-37183578-TICARET_BAKANLIGI_RAMAZAN_AYI_ONCESI_DENETIMLERINE_FIRINLARLA_DEVAM_EDIYOR

Bu kapsamda, başkentte market ile fırınlarda denetim yapıldı. Bakanlık ekipleri, marketlerde kasa ve raf fiyat uyumları, son tüketim tarihleri gibi incelemelerde bulundu ve ürünlerden numuneler aldı.

Fırın denetiminde ise fiyat tarifelerinin iş yerlerinin giriş kapısının önüne görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı, ürünlerin gramajları, tezgah ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

AA-20250227-37183581-37183579-TICARET_BAKANLIGI_RAMAZAN_AYI_ONCESI_DENETIMLERINE_FIRINLARLA_DEVAM_EDIYOR

DENETİMLER SÜRECEK

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, ramazan boyunca fiyat hareketlerine mahal vermemek üzere denetimlerin 81 ilde devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

AA-20250227-37183581-37183580-TICARET_BAKANLIGI_RAMAZAN_AYI_ONCESI_DENETIMLERINE_FIRINLARLA_DEVAM_EDIYOR

"Başta gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan satışını yapan işletmeler olmak üzere yerel ve ulusal marketler, restoranlar gibi yerlerde, haksız fiyat artışlarına yönelik yönetmelik kapsamında yoğun denetimler yapmaktayız. Uygunsuzluk halinde cezai işlem uygulamaktayız." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Ramazan fırın
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