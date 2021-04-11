FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ramazan öncesi satışları hurma satışları arttı! En pahalısı 80 TL

Ramazan öncesi satışları hurma satışları arttı! En pahalısı 80 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2021 09:29 | Son Güncelleme

Ramazan'da sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmanın satışları arttı. Beslenme uzmanları, vücudun kan şekerini seviyeli şekilde yükselttiği için hurma ile iftar açmanın yararlı olduğunu belirtti.

Ramazan öncesi satışları hurma satışları arttı! En pahalısı 80 TL

Ramazana sayılı günler kala kuruyemişçiler hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını Medine, İran, Tunus, Kudüs ve Bağdat gibi farklı çeşitlerdeki hurmalarla süsledi. Hurma satın almak isteyenler kuruyemişçilerin yolunu tutunca satışlar, diğer aylara kıyasla hızlandı. İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuruyemiş dükkanlarında hareketlilik yaşandı. Her bütçeye uygun hurma satışının yapıldığı çarşıda, kilo fiyatları ise 14 TL ila 80 TL arasında değişiyor. Tarihi çarşıda satış yapan esnaf, halkın daha çok uygun fiyatı ve yumuşak yapısıyla ünlenen İran hurmasını tercih ettiğini söyledi.

'EN UCUZU 14 TL'DEN İRAN, EN PAHALISI 80 TL'DEN KUDÜS HURMASI'

Çarşı esnafı Enes Arslaner, "Hurma satışlarımızda genel artış var. Satışlarımız şimdiden başladı. Hurmalar diğer aylara göre çok daha hızlı satılıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla artmasını bekliyoruz. Bizim dükkanımızda Bağdat, İran, Kudüs, Medine ve Tunus olmak üzere 5 çeşit hurma bulunuyor. Genelde İran ve Tunus hurmaları tercih ediliyor. Umarım ramazan ayı istediğimiz gibi geçer. Fiyatlar 14 TL ila 80 TL arasında değişiyor. En uygun hurma 14 TL'lik fiyatıyla İran hurması, en pahalısı ise 80 TL'lik fiyatıyla Kudüs hurması. Piyasada daha uygun ve daha pahalı fiyatlarla da karşılaşılabilir. Şeker hastalığı olanlar şekersiz hurmaları tercih ediyor. Hurmanın cilde, kalbe pek çok faydası var" diye konuştu.

Hurmanın yanı sıra kayısıya da talebin artığını söyleyen esnaf Fatih Pamukçu, "Hurma, hoşaflık malzemeler ve kayısıya olan talep başladı. Hurma fiyatları 20 TL'den 80 TL'ye kadar çıkıyor. Kayısı fiyatları ise 30- 40 TL arasında değişiyor. Halk genellikle Kudüs hurması ve uygun fiyatlı olan İran hurmasını satın alıyor" dedi.

'İFTAR AÇMAK İÇİN İYİ BİR TERCİH'

Hurmanın her zaman tüketilmesi gerektiğini ifade eden beslenme uzmanı Deniz Zünbülcan, "Hurma hem vücudumuzdaki magnezyum ihtiyacını karşılar hem de içeriğindeki potasyum ve D vitaminleri sayesinde vücudumuzdaki enerji dengesini sağlamış oluyor. Hurmanın lif içeriği oldukça kuvvetlidir ve sindirim problemi yaşayan kişiler için çok faydalı. Ramazan'da oruç açmak için son derece mantıklı kuru meyve. İçeriğindeki karbonat tüm gün aç kalan vücudun kan şekerini seviyeli şekilde yükseltir. Yemekten sonra da genellikle kişilerin tatlı ihtiyacı oluyor. Hurmadan yapabilecekleri tatlılarla tatlı ihtiyaçlarını giderebilirler. Her meyvede olduğu gibi kuru meyvelerde de porsiyon miktarı oldukça önemli. Boyutlarına göre değişiklik göstermekle birlikte büyük boyutlu hurmalardan günde 2 tane, küçük hurmalardan 3-4 tane tüketilmelidir" dedi.

Hurma satın alan Gültekin Altunbay, "Hurmayı eşimle her zaman tüketiyoruz. Ben hurmayı çok severim. Evimizde mutlaka hurma bulunuyor. Kaliteli ve temiz yerlerden satın almaya dikkat ediyoruz. Bugün kilosu 16 TL olan hurmadan satın aldık" dedi.

Yıldız Altunbay ise, "Şeker hastası olduğum için sınırımı aşmamaya çalışıyorum. Yalnızca Ramazan ayında değil her zaman hurma tüketiyorum. Hurmayı çok seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
10 Nisan sayısal loto çekilişi10 Nisan sayısal loto çekilişi
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu'dan kendisine 'mağduruz' diyen vatandaşa cevap
Bakan Soylu'dan kendisine 'mağduruz' diyen vatandaşa cevap
Yarı çıplak halde evden kaçtı! Ekipleri alarma geçiren olay
Yarı çıplak halde evden kaçtı! Ekipleri alarma geçiren olay
Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak
Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak
Yargıtay'dan emsal karar! Hem istifa etti hem de tazminatını aldı
Yargıtay'dan emsal karar! Hem istifa etti hem de tazminatını aldı
Doğal yolla yetişiyor! Kilosu bin lira
Doğal yolla yetişiyor! Kilosu bin lira
Dolarda hareketli hafta bitti: İşte son durum
Dolarda hareketli hafta bitti: İşte son durum
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!
Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
“Mavi safir taşı madeni” çıkarılmayı bekliyor
“Mavi safir taşı madeni” çıkarılmayı bekliyor
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürün 'Git, bir daha gelme' sözü tazminat sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürün 'Git, bir daha gelme' sözü tazminat sebebi sayıldı
10 Nisan Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto sonuçları Millipiyangoonline'da
10 Nisan sayısal loto çekilişi
Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak
Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak
Geçim kaynağı oldu! Kuzugöbeği mantarının tazesi 250, kurusu bin lira
Doğal yolla yetişiyor! Kilosu bin lira
Ramazan bayramı ikramiyeleri ne zaman yatar? Bayram ikramiyelerine zam gelir mi?
Ramazan bayramı ikramiyeleri ile ilgili flaş gelişme!
Yargıtay, başörtüsü nedeniyle baskı gören kadının istifasını haklı buldu
Yargıtay'dan emsal karar! Hem istifa etti hem de tazminatını aldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.