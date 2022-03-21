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Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Et fiyatlarına yüzde 48 zam

21.03.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına sayılı günler kala et fiyatlarına zam yapıldı. Et ve Süt Kurumu tarafından güncellenen fiyat listesinde ete yüzde 48 oranında zam yapıldığı anlaşıldı. Listede karkas kesim etlerin fiyatı ise aynı kaldı. İşte Et ve Süt Kurumu'nun eski ve yeni fiyat listesi...

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Et fiyatlarına yüzde 48 zam

Et ve Süt Kurumu tarafından etin fiyatına yüzde 48 zam yapıldı. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya yükseldi. Ramazan ayının yaklaşmasına kısa bir süre kala yapılan zam serbest piyasada da et fiyatlarını daha da yukarı çekeceği belirtiliyor.

KARKAS ETİN FİYATI AYNI KALDI

Et ve Süt Kurumu, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmadı. Kurum, karkas kesim fiyatının yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıktı.

ZAMDAN ÖNCEKİ FİYATLAR

ESKİ1

YENİ

YENİ FİYATLAR

YENİ22


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