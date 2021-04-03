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Ramazan pidesi bu yıl ne kadar? İşte 2021 yılı İstanbul, Ankara ve İzmir güncel pide fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2021 17:12 | Son Güncelleme

Her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı yaklaşırken Müslüman alemi oruç ibadetine hazırlığını sürdürüyor. Sofralardan eksik olmayan ve milyonlarca kişi tarafından sevilen Ramazan pidesinin 2021 yılı fiyatının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Ramazan pidesi bu yıl ne kadar? İşte 2021 yılı İstanbul, Ankara ve İzmir güncel pide fiyatları...

Ramazan pidesi bu yıl ne kadar? İşte 2021 yılı İstanbul, Ankara ve İzmir güncel pide fiyatları

Ramazan ayı yaklaşırken Müslüman alemi oruç ibadetine hazırlanıyor. Ramazan'da sofralardan eksik olmayan ve milyonlarca kişi tarafından sevilen Ramazan pidesinin 2021 yılı fiyatının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Ramazan pidesi bu yıl ne kadar?

RAMAZAN PİDESİ BU YIL NE KADAR? 2021 YILI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR GÜNCEL PİDE FİYATLARI

İstanbul’da fırıncılardan edinilen bilgilere göre un ve işçilik fiyatlarında yaşanan artışla ile birlikte 2021 senesinde iftar soflarında yer alacak pide fiyatlarında 10 ve 15 oranında artış yaşanacağı öğrenildi. 2020 senesinde kilosu 10 TL olan ramazan pidesi illere göre ücret olarak mutlaka değişiklik gösterecektir.

Bu sene ise kilosu 11-11,5 lira olması beklenirken 365 gram sade pide bu yıl büyük bir ihtimal ile 4 liradan satışa çıkacak. Fırıncılar 250 gramdan az pide olmayacağını söyledi. İllere göre ramazan pidelerinde değişiklik yaşanacağını söyleyen fırıncılar genel olarak pidenin kilosunu 11,5 üstüne çıkmayacağını da ekledi. Ekmek işverenleri sendikasının açıklamasına göre, İstanbul ili için 350 gram sade pide vatandaşlara 4 liradan satılacak. Yumurtalı, susamlı pidelerin ise 410 gram olarak 5 liradan satılacağı söylendi.

Kararın sendika yetkilileri, esnaf tüccarları ve İstanbul Valiliği ile birlikte ortak karar ile alındığı öğrenildi. 2020 senesinde pide fiyatları ise İstanbul ili için 350 gram sade pide fiyatı 3 lira olurken 400 gram çeşitli pide ise 4 liradan satılıyordu. Ankara ilinde 275 gram pide 2,5 liradan satılırken İzmir ilinde ise 300 gramı 3 liradan satılıyordu. Bu yıl Ankara ve İzmir 'deki pide fiyatları tam olarak netlik kazanmış değil.

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