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RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2023: İstanbul'da Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fırınlarda hazırlık!

19.03.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan pidesi fiyatları ilk oruç gününün yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2023 Ramazan ayı pide fiyatları ile ilgili açıklamalar peş peşe geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fırınlarda Ramazan hazırlıkları başladı. Peki, İstanbul'da Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar....

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2023: İstanbul'da Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fırınlarda hazırlık!

Ramazan pidesi fiyatları, orucun ilk günü yaklaşırken internette araştırılmaya başlandı. Ramazan pidesi fiyatları belli olan iller merak konusu oldu. Ramazan pidesi fiyatı Ankara’da 300 gram için 10 TL, İzmir'de 320 gram 10 TL olarak belirlendi.

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RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2023

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Buna göre; Ankara’da 2022'de 250 gramı 5 TL'den satılan Ramazan pidesi bu sene 300 gramı 10 TL olacak. İzmir'de geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan Ramazan pidesi ise 23 Mart Perşembe gününden itibaren 320 gramı 10 TL'den satılacak.

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İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul’da ise Ramazan pidesi fiyatları ise henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığı takirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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RAMAZAN PİDESİ FİYATINA ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul’daki fırıncıların kilogram fiyatı için 2023 beklentisi 33.3 TL. Son karar henüz verilmedi fakat 370 gram susamlı pidenin İstanbul’da fiyatının 12.5 TL, 300 gramlık pidenin ise 10 TL olması bekleniyor.

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Ramazan pidesi

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