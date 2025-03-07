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Ramazan simidi üst limiti 200 TL: “Denetimlerimizi sürdürüyoruz”

07.03.2025 13:38
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Başkan Tahmazoğlu, Ramazan simidi tavan fiyatını 200 TL olarak açıkladı Fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için sık sık denetimler ve çalışmalar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf odaları ile yaptığı görüşmeler sonrasında Ramazan simitlerinin tavan fiyatının 200 TL olduğunu ifade etti.

Ramazan simidi üst limiti 200 TL: “Denetimlerimizi sürdürüyoruz”

Vatandaşları fahiş fiyat artışları karşısında korumak adına çeşitli çalışmalar yürüten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayında satılan Ramazan simidinin fiyatlarının aşırı yükselmesinin önüne geçmek için önemli bir adım attı.

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Esnaf odalarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, simitlerin tavan fiyatını 200 TL olarak belirledi. Bu düzenleme ile hem tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi hem de esnafın haklarının korunması hedefleniyor.

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“RAMAZAN AYINDA DA DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Ramazan simidinin tavan fiyatının 200 TL olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Ramazan ayında da denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan kahkesinin satışları için yaptığımız denetimlerde her iş yerinin farklı fiyatlarda Ramazan kahkesi sattığını gördük. Bunun bir standardı olması için esnaf odaları başkanımız ile yaptığımız görüşmeler sonrasında esnaf odalarımız üst limiti 200 TL olarak belirledi. Şahinbey Belediyesi olarak bu çerçevede denetimlerimizi devam ettireceğiz. 200 TL'nin üzerinde Ramazan kahkesi satan yer olursa lütfen bunları Zabıta ekiplerimize bildirin" dedi.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan simit ramazan ayı sahinbey belediyesi
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