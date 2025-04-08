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Ramazan tebriği kriziyle gündem olmuştu! Vestel CEO'su Ergün Güler görevinden ayrılıyor

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.04.2025 18:56
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Zorlu Holding'te CEO Cem Köksal ile Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Yaşanan olayda Köksal istifa edip görevinden ayrılmıştı. Zorlu Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada Vestel'in CEO'su Ergün Güler de görevinden ayrılıyor.

Ramazan tebriği kriziyle gündem olmuştu! Vestel CEO'su Ergün Güler görevinden ayrılıyor

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

Köksal, şirketin Şeker ve Kurban bayramlarını kutladığını, holdingin 70 yıllık tarihinde 'Ramazan ayı kutlaması'nın yer almadığını belirtti. Köksal, "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" demişti.

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Cem Köksal

İSTİFA ETMİŞTİ

Maillerin basına sızmasının ardından Köksal hakkında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınmıştı. Köksal daha sonra istifa etmişti.

VESTEL CEO'SU GÖREVİNDEN AYRILIYOR

Yaşanan olay sonrasında Ergün Güler de Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor. Güler, 1 Mayıs itibariyle Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevini üstlenecek.

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Ergün Güler

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre 1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak.

Güler, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atandı.

Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar, 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Sayın Ömer Yüngül üstlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Vestel Zorlu Holding
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