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Ramazan ve Kurban bayramları için emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak belli oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2020 09:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs desteği ile ilgili olarak emekliliklerin bayram ikramiyeleri erkene alınmıştı. Bu müjde alınır alınmaz bayram ikramiyeleri Nisan’da ne zaman yatacak merak edilmeye başlandı. Mart ayının sonuna geldik ve Nisan’da emeklilerin bayram ikramiyesi hangi günlerde yatacak belli oldu. İşte Ramazan ve Kurban Bayramı için emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih...

Ramazan ve Kurban bayramları için emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak belli oldu!

Koronavirüs nedeniyle yapabilenler evlerine kapandı, çalışmak zorunda olanlar işlerinin başında. Koronavirüs sadece sağlığımızı değil ekonomiyi, aile bütçelerini de vuruyor. Koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı alınan önemler kapsamınca emekli bayram ikramiyelerinin Nisan ayında yatırılacağı duyurulmuştu. Bu haberin üzerine tabii emeklililer, ailesinde emekli olanlar emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak merak etmeye başladılar. Bu sorunu nihayet cevap buldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada Ramazan ve Kurban bayramları için emekli bayram ikramiyelerinin hangi günlerde yatacağını açıkladı.

Ramazan Bayramı ikramiyesi:

  • Bağ-kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da,
  • SGK’lılardan tahsis numarasının son rakamı 17, 18, 19 olanlara 7 Nisan,
  • SGK’lılardan tahsis numarasının son rakamı 20, 21, 22 olanlara 8 Nisan,
  • SGK’lılardan tahsis numarasının son rakamı 23, 24 olanlara 9 Nisan,
  • SGK’lılardan tahsis numarasının son rakamı 25, 24 olanlara 10 Nisan’da ödeme yapılacak.

Kurban Bayramı ikramiyesi:

  • Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos,
  • Emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos’ta ödeme yapılacak.

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bayram ikramiyesi, Emekli, ramazan bayramı, kurban bayramı,

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