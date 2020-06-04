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Rapor alıp işe gidemeyenlere müjde! Maaşı devlet ödüyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

Hastalık, rahatsızlık, iş kazası ya da gebelik gibi sağlık sorunları iş dünyasında geçici iş görememe tanımıyla ifade edilir. Bu terim çerçevesinde işçilerin belirlenen sağlık sorunları nedeniyle rapor almaları ve rapora konu olan süre boyunca da iş hayatından uzak kalmaları gerekir. Rapor kapsamında işveren tarafından yapılan kesinti devlet aracılığıyla ödenir.

Rapor alıp işe gidemeyenlere müjde! Maaşı devlet ödüyor...

4A ve 4B sigortalılık statüsüne bağlı olarak çalışanların sağlık sorunları nedeniyle iş hayatından uzak kalması durumunda işveren tarafından işçi maaşlarında kesinti yapılır. Yapılan kesintinin çalışanlarda mağduriyet yaratmaması adına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iade prosedürü devreye girer. İade prosedürü 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında "geçici iş göremezlik ödeneği" olarak isimlendiriliyor.

Geçici iş göremezlik ödeneği halk arasında rapor parası olarak isimlendirilirken; kapsamı ve detayları belirlenmiştir. İş hayatından sağlık sorunları nedeniyle uzak kalan kişilerin kayıp yaşadıkları döneme dair kesinti iadesi alabilmek adına belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Peki rapor parası nedir? Şartları nelerdir? Nasıl alınır?

RAPOR PARASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Rapor parası, sağlık sorunu sebebiyle çalışma hayatından uzak kalanları yakından ilgilendirir. Ara verilen dönemde yapılan kesintilere dair SGK tarafından çalışanlara ayakta ya da yatarak tedavi görmesine göre ödeme yapılır.

Rapor parası hakkından yararlanmak için kişilerin hamilelik, iş kazası, hastalık ya da rahatsızlık gibi sağlık sorunlarını yaşaması ve bu sorunlar için yetkilendirilmiş sağlık kurulundan rapor alması gerekir.
Yaşanılan sağlık sorununun kişilerin iş görme durumunu etkilemesi gerekirken; iş gücünde tamamen kayıp yaşatmaması şarttır. Kısmi ya da tamamen iş gücü kayıplarının olması durumunda ise malulen emeklilik prosedürü devreye girer.
Rapor alınan tarihten önce çalışanların mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak bildirilmesi ve 1 yıl öncesini kapsayacak şekilde en az 90 gün kişinin adına sigorta primi ödenmesi gerekir.
Geçici iş göremezlik parasının alınması için kişinin sağlık sorunu için verilen rapor süresi 2 günden fazla olmalıdır.
Köy ve mahalle muhtarlarının rapor parası alabilmesi için hiçbir prim borcunun bulunmaması ve yatarak tedavi görüyor olması gerekir.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Rapor parası için çalışanın işverene sağlık kurulundan aldığı raporu iletmesi yeterli olur. İşveren çalışanından gelen raporu 5 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun sistemine girer ve sonuçlanması için beklemeye başlar. Sosyal Güvelik Kurumu tarafından raporun değerlendirmesinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte çalışanlar PTT şubelerinden rapor parasını alabilirler. e-Devlet sistemindeki "İş Göremezlik Ödemesi Görme" hizmetiyle rapor parasının takibi yapılabilir.

RAPOR PARASI ÖDEMESİ NE KADARDIR? HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Rapor parasının hesaplanmasında; çalışanlara uygulanan tedavi şekilleri, 3 ay boyunca aldıkları brüt maaş miktarı ve rapora konu olan süre etkili olmaktadır. Rapor parasının hesaplanmasında oldukça kolay bir formül kullanılır.

İlk adımda çalışanının 3 aylık brüt maaş miktarı hesaplanır. Son 3 aylık maaş miktarı gün sayısına bölünür ve prim günü miktarı belirlenir. Örneğin asgari ücretle çalışan bir vatandaşın prim günü miktarı 98.1 TL'dir. (2.943*3= 8.829 TL, 8.829/90= 98.1 TL)
Günlük olarak bulunan prim miktarı yatarak ya da ayakta tedavilerin hesaplanmasında kullanılır. Ayakta tedavi prim günün 3'te 2'si; yatarak tedavi ise yarısıdır. (Ayakta tedavi; 65.4 TL, yatarak tedavi;49.05 TL'dir)
İş görememe halinde bu para, raporlu sürenin 2 eksiğiyle çarpılır. Örneğin kişilerin rapor süresi 30 günde rapor parası 28 gün üzerinden ödenir. Yatarak ya da ayakta tedavi sonucunda bulunan sayısal değer rapor süresiyle çarpılır.

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