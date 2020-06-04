Rapor alıp işe gidemeyenlere müjde! Maaşı devlet ödüyor...

4A ve 4B sigortalılık statüsüne bağlı olarak çalışanların sağlık sorunları nedeniyle iş hayatından uzak kalması durumunda işveren tarafından işçi maaşlarında kesinti yapılır. Yapılan kesintinin çalışanlarda mağduriyet yaratmaması adına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iade prosedürü devreye girer. İade prosedürü 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında "geçici iş göremezlik ödeneği" olarak isimlendiriliyor.

Geçici iş göremezlik ödeneği halk arasında rapor parası olarak isimlendirilirken; kapsamı ve detayları belirlenmiştir. İş hayatından sağlık sorunları nedeniyle uzak kalan kişilerin kayıp yaşadıkları döneme dair kesinti iadesi alabilmek adına belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Peki rapor parası nedir? Şartları nelerdir? Nasıl alınır?

RAPOR PARASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Rapor parası, sağlık sorunu sebebiyle çalışma hayatından uzak kalanları yakından ilgilendirir. Ara verilen dönemde yapılan kesintilere dair SGK tarafından çalışanlara ayakta ya da yatarak tedavi görmesine göre ödeme yapılır.