Rapor alıp izin kullanan işçiler dikkat: Tazminat alamadan kovulabilirsiniz! İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Rapor alıp bunu yaparsanız iş verene 'tazminatsız işten çıkarma hakkı' doğuyor. İşten kovulabilirsiniz ve tazminat hakkınız yanar. Detaylar belli oldu.

İŞTEN TAZMİNAT ALMADAN ÇIKARILABİLİRSİNİZ

İşçinin raporlu olduğu günlerde evde bulunması gerekmiyor ancak rapor alıp bu sürede başka bir işte çalışırsa tazminat alamadan kovulabiliyor.

Raporlu kişinin başka bir yerde çalıştığı ispatlanırsa iş verene böyle bir hak doğuyor.

İşçinin işverene sadakat borcu bulunuyor. İzin için rapor alındığında ve başka bir işte çalışıldığında bu borç ihlal ediliyor.

Raporlu olan işçinin, bu süreyi nasıl geçireceğiyle ilgili bir detay bulunmuyor.

Raporlu günlerini evde geçirmemiş işçinin iş sözleşmesi fesih edilemez.

Yani, işçinin raporlu olduğu günlerde dışarı çıkması, iş sözleşmesinin fesih edilmesi için yeterli bir neden değil.



