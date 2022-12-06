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Rapor alıp izin kullanan işçiler dikkat: Tazminat alamadan kovulabilirsiniz! İşte detaylar...

06.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışan milyonlarca vatandaş sağlık sorunları olduğunda istirahat etmek için doktora gidiyor ve izin alıyor. Çalışamaz durumdaki kişiler rapor kullanıyor ve birkaç gün dinleniyor. Ancak bazı durumlarda işçi, raporlu olduğu halde işten çıkarılabilir. Üstelik tazminat alma hakkı da yanar. İşte tüm detaylar...

Rapor alıp izin kullanan işçiler dikkat: Tazminat alamadan kovulabilirsiniz! İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Rapor alıp bunu yaparsanız iş verene 'tazminatsız işten çıkarma hakkı' doğuyor. İşten kovulabilirsiniz ve tazminat hakkınız yanar. Detaylar belli oldu.

İŞTEN TAZMİNAT ALMADAN ÇIKARILABİLİRSİNİZ

İşçinin raporlu olduğu günlerde evde bulunması gerekmiyor ancak rapor alıp bu sürede başka bir işte çalışırsa tazminat alamadan kovulabiliyor.

Rapor alıp izin kullanan işçiler dikkat: Tazminat alamadan kovulabilirsiniz! İşte detaylar...

Raporlu kişinin başka bir yerde çalıştığı ispatlanırsa iş verene böyle bir hak doğuyor.

Rapor alıp izin kullanan işçiler dikkat: Tazminat alamadan kovulabilirsiniz! İşte detaylar...

İşçinin işverene sadakat borcu bulunuyor. İzin için rapor alındığında ve başka bir işte çalışıldığında bu borç ihlal ediliyor.

Rapor alıp izin kullanan işçiler dikkat: Tazminat alamadan kovulabilirsiniz! İşte detaylar...

Raporlu olan işçinin, bu süreyi nasıl geçireceğiyle ilgili bir detay bulunmuyor.

Rapor alıp izin kullanan işçiler dikkat: Tazminat alamadan kovulabilirsiniz! İşte detaylar...

Raporlu günlerini evde geçirmemiş işçinin iş sözleşmesi fesih edilemez.

Rapor alıp izin kullanan işçiler dikkat: Tazminat alamadan kovulabilirsiniz! İşte detaylar...

Yani, işçinin raporlu olduğu günlerde dışarı çıkması, iş sözleşmesinin fesih edilmesi için yeterli bir neden değil.


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Tazminat İşçi rapor

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