Raporlu olduğu için işe gidemeyenlere maaş desteği! Faydalanmak için...

Diğer bir ismi ile rapor parası olarak bilinen iş göremezlik ödeneği; meslek hastalığı, rahatsızlık, doğum ya da kaza vb. durumlarda alınan rapor ile çalışanların adına yapılan kesintilerin iade edilmesini ifade eden bir haktır. Rapora konu olan sağlık durumlarının sona ermesinden sonra kişilerin çalışma hayatına geri dönmesi beklenir. Kişilerin çalışma hayatına dönemeyecek derecede sağlık sorunları ya da iş gücünde kayıp yaşaması ise geçici iş göremezlik dışında maluliyet şeklinde değerlendirilir. Çalışanların maluliyet yaşaması durumunda ise daha farklı ödeme seçenekleri devreye girer. Geçici iş göremezlik durumlarının kapsamı nedir? Ödeme için gerekli olan şartlar nelerdir? İşte, iş göremezlik ödeneğine dair merak edilen bütün detaylar...

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN KOŞULLARI NELERDİR?

Genel anlamıyla iş gücünde geçici olarak kayıp yaşayanların aldıkları rapor süresi kadar yapılan iş göremezlik ödemesi belirlenen şartlara uygun olunması halinde verilir.

Kişilerin sağlık sorunun çözümünün ardından aktif çalışma hayatına geri dönebilmesi gerekir.

Yaşanılan sağlık sorunun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen hastanelerde yapılan muayenenin sonunda verilen rapor ile tescillenmesi şarttır.