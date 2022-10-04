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Reel döviz kurunda TÜFE etkisi: Yüzde 3,1 yükseldi

04.10.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 54,51'e yükseldi.

Reel döviz kurunda TÜFE etkisi: Yüzde 3,1 yükseldi

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 yukarı geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 54,51 puan olarak belirlendi. TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Ağustos ayında 52,94 puandan 52,87 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Eylül ayında 86,54 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 83,38 puandan 82,86 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 42,09 puandan 43,05 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 62,52 puandan 64,90 puana geldi.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NE DEMEK?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor. Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
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