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Reel efektif döviz kuru endeksi 7 ayın en düşük seviyesinde

06.09.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos'ta 52,84 ile 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksi 7 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,05 puan azalarak 52,84'e indi. Endeks, temmuzda 53,89 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 1,07 puan azalışla 84,45'ten 83,38'e geriledi.

Türk lirasının değeri, ağustosta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 9,33 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 3,95 puan arttı.

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TCMB
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