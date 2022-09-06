Reel efektif döviz kuru endeksi 7 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,05 puan azalarak 52,84'e indi. Endeks, temmuzda 53,89 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 1,07 puan azalışla 84,45'ten 83,38'e geriledi.

Türk lirasının değeri, ağustosta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 9,33 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 3,95 puan arttı.

