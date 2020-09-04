Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustos ayında bir önceki aya kıyasla 4,6 puan azalışla 63,71'e düştü. Endeks, temmuzda 68,31 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 4,32 puan azalarak 77'den 72,68'e geriledi.

Türk lirasının değeri, ağustosta 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 13,3 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 11,47 puan azaldı.

EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.



