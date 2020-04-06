FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Reel efektif döviz kuru endeksi martta geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi martta geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

Reel efektif döviz kuru endeksi, martta TÜFE bazında 2,26 puan azalarak 72,87'ye düştü.

Reel efektif döviz kuru endeksi martta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mart ayında bir önceki aya kıyasla 2,26 puan azalışla 72,87'ye indi. Endeks, Şubat 2020'de 75,13 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 2,23 puan azalarak 81,01'den 78,78'e geriledi.

Türk lirasının değeri, mart ayında 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 2,44 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,74 puan azaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Bakıcı ve kreş masraflarını devlet karşılıyor! Bakıcı ve kreş masraflarını devlet karşılıyor!
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel efektif döviz kuru,

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

MEB'den önemli bir adım daha! Bugün saat 20.00’de başlıyor

MEB'den önemli bir adım daha! Bugün saat 20.00’de başlıyor

VakıfBank müşterilerinin milyarlarca liralık kredisini öteledi

VakıfBank müşterilerinin milyarlarca liralık kredisini öteledi

Hepsiburada 5 bin kişiyi işe alacak

Hepsiburada 5 bin kişiyi işe alacak

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu

Emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin tarihleri belli oldu

Çalışan anne-babalara müjde! Bakıcı ve kreş masraflarını devlet karşılıyor!

Bakıcı ve kreş masraflarını devlet karşılıyor!

Devletten çocuk sahibi ailelere destek! 2 yıl boyunca aylık ödeme...

Devletten çocuk sahibi ailelere destek! 2 yıl boyunca aylık ödeme...

Evlenecek olanlara müjde! Maaşın tam 24 katı devlet desteği imkanı...

Evlenecek olanlara müjde! Maaşın tam 24 katı devlet desteği imkanı...

Benzine 15 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar

Büyük zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Ekonomik sıkıntı çekenler dikkat! Vefat eden kişinin maaşından faydalanabilirsiniz

Ekonomik sıkıntı çekenler dikkat! Vefat eden kişinin maaşından faydalanabilirsiniz

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.