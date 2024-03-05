Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta yükseldi

TCMB Şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verilerini yayımladı. Buna göre, TÜFE bazlı reel efektif Döviz kuru 58,55 oldu. Ocak ayı reel efektif döviz kuru endeksi 56,95'ten 57,12'ye revize edildi. ÜFE bazlı döviz kuru endeksi ise bu dönemde 89,12'ye yükseldi. Önceki ay endeks 87,20 olmuştu.

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirası'nın ortalama değeri ile nominal efektif döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.





