Reel efektif döviz kuru endeksi şubatta 103,17 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubatta bir önceki aya kıyasla 1,02 puan artarak 103,17 oldu. Endeks, ocakta 102,15 düzeyindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise, bu dönemde 0,20 puan artarak 100,06’ya çıktı.

Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 1,36 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,95 puan azaldı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi:

"REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artışın nominal kurdaki artıştan daha fazla olmasından kaynaklandı. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, dolar ve avro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,10 ve yüzde 2,02 değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,96 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,43 oranında arttı."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’sinin endeksin artışına katkıda bulunurken, dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği ifade edildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır