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Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 105,96 oldu

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,39 puan artarak 105,96'ya çıktı.

Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 105,96 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,39 puan artarak 105,96 oldu. Endeks, haziranda 105,57 düzeyindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,43 puan artarak 101,5’e çıktı. Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 9,50 puan, Yİ-ÜFE bazında 4,29 puan arttı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde, şu ifadeye yer verildi:

"TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,76, avro ortalama yüzde 0,77 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,78, Yİ-ÜFE yüzde 1,52 artmıştır."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken, Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etki ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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