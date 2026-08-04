ŞOK'a elektrikli semaver geliyor! 5 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Bu hafta ŞOK marketlere mutfaktan ev tekstiline, kişisel bakımdan kampa kadar pek çok kategoride dikkat çeken ürünler geliyor. Mutfak tarafında Paşabahçe cam kavanoz ve kase setlerinden Kiwi su ısıtıcı, çay makinesine çeşitli pratik ev aletleri öne çıkıyor. Ayrıca yaz sezonunu tamamlayan şemsiyeli 2 kişilik kamp sandalyesi, katlanır kamp masaları ve plaj sandalyeleri gibi outdoor ekipmanları ile geniş bir kişisel bakım ve temizlik üründe yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Haftanın gıda fırsatları

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Kumsal menekşe / İspanyol kek kalıbı 199 TL

Kumsal menekşe / İspanyol kek kalıbı 199 TL

Paşabahçe kitchen cam kapaklı kavanoz 860 cc 199 TL

Paşabahçe kitchen cam kapaklı kavanoz 575 cc 175 TL

Paşabahçe Karaman 3'lü saklama kabı 125 TL

Paşabahçe Tokio kase 3'lü 125 TL

Paşabahçe Frezya kase 6'lı 175 TL

Renkli dik kenarlı cam tabak 21 cm 125 TL

Renkli cam tabak 21 cm 100 TL

Renkli cam dondurmalık çeşitleri 75 TL

Renkli cam kase 9 cm 75 TL

Altın rimli ayaklı cam kek tabağı 20 cm 225 TL

Emsan emaye büyük sos tavası ahşap kulplu 399 TL

Güral Porselen 6'lı porselen çay tabağı 399 TL

Cambu borosilikat cam bardak 3'lü 300 ml 150 TL

Cambu renkli cam pipet 6'lı 50 TL

2'li renkli salata kepçe seti 50 TL

4'lü renkli kaşık 50 TL

Kek kalıbı çeşitleri kelepçeli / klasik 299 TL

Kapaklı boncuk sürahi 1,6 L 100 TL

Paslanmaz çelik kırmızı metal süzgeç 20 cm 125 TL

Donut kalıbı 25 TL

Tırtıklı rulet hamur kesici 25 TL

Ravioli kalıbı 25 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Dinarsu kilim 80x150 cm 350 TL

Dinarsu kilim 80x150 cm 350 TL

Dinarsu yıkanabilir kilim 80x150 cm 350 TL

Kırlent kılıfı 45x45 cm 150 TL

Punch işlemeli kırlent kılıfı püsküllü 42x43 cm 175 TL

Koltuk örtüsü 170x210 cm 199 TL

Peştemal 73x150 cm 100 TL

Dijital baskılı plaj çantası 38x40x14 cm 175 TL

Kiz çocuk tütü etek toka hediyeli 199 TL

Kız çocuk t-shirt pullu payetli 150 TL

Pixy Love ponponlu tütü etek toka hediyeli 250 TL

Pixy Love kız çocuk t-shirt pullu 150 TL

Figürlü çocuk sandalet 150 TL

Çocuk terlik aksesuarlı 150 TL

Terlik aksesuarı 6'lı 34,95 TL

Esem Comfort kadın çift toka terlik 399 TL

Kadın ayakkabı 199 TL

Kadın çift toka terlik 150 TL

Kadın / erkek terlik 150 TL

Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Fescamp şemsiyeli ve termos hazneli 2 kişilik kamp sandalyesi 2,490 TL

Fescamp şemsiyeli ve termos hazneli 2 kişilik kamp sandalyesi 2,490 TL

Lüks kamp sandalyesi 1,490 TL

Güneşlikli kamp sandalyesi 1,190 TL

XL kamp sandalyesi 799 TL

Lüks plaj / piknik sandalyesi 599 TL

Kamp sandalyesi 349 TL

Plaj sandalyesi desenli 379 TL

Kamp sandalyesi desenli 379 TL

Plaj / piknik sandalyesi 349 TL

Katlanır ahşap görünümlü masa 70x70 cm 1,190 TL

Katlanır kare kamp masası 46x46x43 cm 499 TL

Kamp taburesi 21x26x32 cm 119 TL

Sizin için indirimli kamp ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Kiwi KK-3333 su ısıtıcı 699 TL

Kiwi KK-3333 su ısıtıcı 699 TL

Kiwi KTM-2930 elektrikli semaver beyaz 1,799 TL

Kiwi KTM-2911 paslanmaz çelik çay makinesi 1,799 TL

Kiwi KSB-2214 kişisel smoothie blender 999 TL

Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi Kcc-4316 2,999 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 4 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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