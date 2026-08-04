ŞOK'a elektrikli semaver geliyor! 5 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Bu hafta ŞOK marketlere mutfaktan ev tekstiline, kişisel bakımdan kampa kadar pek çok kategoride dikkat çeken ürünler geliyor. Mutfak tarafında Paşabahçe cam kavanoz ve kase setlerinden Kiwi su ısıtıcı, çay makinesine çeşitli pratik ev aletleri öne çıkıyor. Ayrıca yaz sezonunu tamamlayan şemsiyeli 2 kişilik kamp sandalyesi, katlanır kamp masaları ve plaj sandalyeleri gibi outdoor ekipmanları ile geniş bir kişisel bakım ve temizlik üründe yer alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Haftanın gıda fırsatları
İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Kumsal menekşe / İspanyol kek kalıbı 199 TL
- Kumsal menekşe / İspanyol kek kalıbı 199 TL
- Paşabahçe kitchen cam kapaklı kavanoz 860 cc 199 TL
- Paşabahçe kitchen cam kapaklı kavanoz 575 cc 175 TL
- Paşabahçe Karaman 3'lü saklama kabı 125 TL
- Paşabahçe Tokio kase 3'lü 125 TL
- Paşabahçe Frezya kase 6'lı 175 TL
- Renkli dik kenarlı cam tabak 21 cm 125 TL
- Renkli cam tabak 21 cm 100 TL
- Renkli cam dondurmalık çeşitleri 75 TL
- Renkli cam kase 9 cm 75 TL
- Altın rimli ayaklı cam kek tabağı 20 cm 225 TL
- Emsan emaye büyük sos tavası ahşap kulplu 399 TL
- Güral Porselen 6'lı porselen çay tabağı 399 TL
- Cambu borosilikat cam bardak 3'lü 300 ml 150 TL
- Cambu renkli cam pipet 6'lı 50 TL
- 2'li renkli salata kepçe seti 50 TL
- 4'lü renkli kaşık 50 TL
- Kek kalıbı çeşitleri kelepçeli / klasik 299 TL
- Kapaklı boncuk sürahi 1,6 L 100 TL
- Paslanmaz çelik kırmızı metal süzgeç 20 cm 125 TL
- Donut kalıbı 25 TL
- Tırtıklı rulet hamur kesici 25 TL
- Ravioli kalıbı 25 TL
Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Dinarsu kilim 80x150 cm 350 TL
- Dinarsu kilim 80x150 cm 350 TL
- Dinarsu yıkanabilir kilim 80x150 cm 350 TL
- Kırlent kılıfı 45x45 cm 150 TL
- Punch işlemeli kırlent kılıfı püsküllü 42x43 cm 175 TL
- Koltuk örtüsü 170x210 cm 199 TL
- Peştemal 73x150 cm 100 TL
- Dijital baskılı plaj çantası 38x40x14 cm 175 TL
- Kiz çocuk tütü etek toka hediyeli 199 TL
- Kız çocuk t-shirt pullu payetli 150 TL
- Pixy Love ponponlu tütü etek toka hediyeli 250 TL
- Pixy Love kız çocuk t-shirt pullu 150 TL
- Figürlü çocuk sandalet 150 TL
- Çocuk terlik aksesuarlı 150 TL
- Terlik aksesuarı 6'lı 34,95 TL
- Esem Comfort kadın çift toka terlik 399 TL
- Kadın ayakkabı 199 TL
- Kadın çift toka terlik 150 TL
- Kadın / erkek terlik 150 TL
Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Fescamp şemsiyeli ve termos hazneli 2 kişilik kamp sandalyesi 2,490 TL
- Fescamp şemsiyeli ve termos hazneli 2 kişilik kamp sandalyesi 2,490 TL
- Lüks kamp sandalyesi 1,490 TL
- Güneşlikli kamp sandalyesi 1,190 TL
- XL kamp sandalyesi 799 TL
- Lüks plaj / piknik sandalyesi 599 TL
- Kamp sandalyesi 349 TL
- Plaj sandalyesi desenli 379 TL
- Kamp sandalyesi desenli 379 TL
- Plaj / piknik sandalyesi 349 TL
- Katlanır ahşap görünümlü masa 70x70 cm 1,190 TL
- Katlanır kare kamp masası 46x46x43 cm 499 TL
- Kamp taburesi 21x26x32 cm 119 TL
Sizin için indirimli kamp ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Kiwi KK-3333 su ısıtıcı 699 TL
- Kiwi KK-3333 su ısıtıcı 699 TL
- Kiwi KTM-2930 elektrikli semaver beyaz 1,799 TL
- Kiwi KTM-2911 paslanmaz çelik çay makinesi 1,799 TL
- Kiwi KSB-2214 kişisel smoothie blender 999 TL
- Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi Kcc-4316 2,999 TL
Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 4 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.