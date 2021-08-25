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Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta 0,9 puan azalarak 113,9'e geriledi

25.08.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ağustosta bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 113,9'a geriledi.

Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta 0,9 puan azalarak 113,9'e geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,9 puan azalarak 113,9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0,1 puan artarak 112,2'e seviyesine geldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi. İç piyasa ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ederken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin bir önceki ayda mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı.
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 24,6 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14,8‘e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76'ya gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 9,2‘ye yükseldi.

Kaynak: AA

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