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'Refah payı' ve 'Eşitleme' diyerek açıkladı! Emekli ve memurları ilgilendiriyor 'Her iki kesime verilerek...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
03.12.2024 14:34
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TÜİK, milyonların beklediği kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Emekli, memur ve memur emeklisi maaş zamlarında etkili olacak olan bu kritik verilerin ardından maaş zammı beklentileri de konuşuluyor. Bir süredir konuşulan refah payını değerlendiren ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, "Memurlar ve memur emeklisinin 12,5'luk artışı SSK ve Bağkur'a yani yüzde 16'ya tamamlanabilir" dedi. Devamında ise "Ya da her iki kesime de bir refah payı eklenerek bu rakamlar yüzde 20'leri de bulabilir" dedi.

'Refah payı' ve 'Eşitleme' diyerek açıkladı! Emekli ve memurları ilgilendiriyor 'Her iki kesime verilerek...'

Emekli ve memur maaş zamları ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi? TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 arttı. Kritik verilerin ardından emekli, memur ve memur emeklisinin gözü maaş zammı oranlarına çevrildi.

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ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

A Haber canlı yayınında açıklanan enflasyon verisinin emekliler ve memurlar için etkilerini değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem "5 aylık enflasyon oranı yüzde 14.57 çıktı. Bu SSK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık artışını gösteriyor, yüzde 14.57. Bu öyle gözüküyor ki yıl sonunda yüzde 16'yı geçecek. Memurlar ve memur emeklileri açısından baktığın zaman ise yüzde 10.40'lık bir 5 aylık artış ortaya çıktı, bu da öyle gözüküyor ki yıl sonunda yüzde 12'yi geçmiş olacak." dedi.

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REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Devamında Erdem "Ocak ayında şu yapılmıştı SSK ve Bağkur emeklisinin artışı daha düşük, memurlar ve memur emeklisinin artışı daha yüksek çıkmıştı. Rakamları da vereyim; SSK ve Bağkur için 37 civarında bir artış çıkmıştı, memurlar ve memur emeklileri için 49 çıkmıştı. Bu 37 49'a tamamlandı. Burada da memurlar ve memur emeklisinin bu 12,5'luk artışı SSK ve Bağkur'a tamamlanabilir yani yüzde 16'ya tamamlanabilir, orada bir eşitleme söz konusu olabilir geçtiğimiz ocak ayında olduğu gibi. Ya da her iki kesime de bir refah payı eklenerek bu rakamlar yüzde 20'leri de bulabilir, o zaman başka bir şeyi konuşmuş oluruz" şeklinde konuştu.

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Erdem "Bir eşitleme olursa ya 16 küsürde eşitlenir ya da her iki kesime bir refah payı verilerek bu rakam 20'lere kadar çıkabilir. Taban maaş 12 bin 500 liraydı, şu anda 14 bin 300 lira oldu. O da 15 bin lirayı bulabilir. Bunlar için de 3 Ocak'tan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Devamında Erdem "En düşük maaşları da söyleyeyim. Orada da beklentimiz şöyle; en düşük memur maaşı 44 bin 220 lira, en düşük memur emeklisi aylığı da 19 bin 837 lira" dedi.

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